В столице России был организован праздничный фейерверк, приуроченный к 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Для проведения салюта на территории Москвы разместили 72 установки для запуска фейерверков. Артиллерийские залпы осуществлялись с использованием орудий ЗиС-3, применявшихся в годы войны.
В столице на праздничное шоу фейерверков пришли тысячи горожан. Зрелищный салют длился десять минут, в ходе которых в небо было запущено более десяти тысяч пиротехнических изделий самых разных видов и оттенков. В 2025 году наиболее заметными цветами среди залпов стали красный, золотой и белый. Как прошел салют в Москве — в фотогалерее URA.RU.
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