Небо над столицей в праздничных огнях: в Москве отгремел салют в честь Дня Победы. Фоторепортаж

В Москве прошел салют в честь 80-летия Победы
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В Москве прошел праздничный салют по случаю 80-й годовщины Победы
В Москве прошел праздничный салют по случаю 80-й годовщины Победы Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

В столице России был организован праздничный фейерверк, приуроченный к 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Для проведения салюта на территории Москвы разместили 72 установки для запуска фейерверков. Артиллерийские залпы осуществлялись с использованием орудий ЗиС-3, применявшихся в годы войны.

В столице на праздничное шоу фейерверков пришли тысячи горожан. Зрелищный салют длился десять минут, в ходе которых в небо было запущено более десяти тысяч пиротехнических изделий самых разных видов и оттенков. В 2025 году наиболее заметными цветами среди залпов стали красный, золотой и белый. Как прошел салют в Москве — в фотогалерее URA.RU.

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В столице России был организован праздничный фейерверк, приуроченный к 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Для проведения салюта на территории Москвы разместили 72 установки для запуска фейерверков. Артиллерийские залпы осуществлялись с использованием орудий ЗиС-3, применявшихся в годы войны. В столице на праздничное шоу фейерверков пришли тысячи горожан. Зрелищный салют длился десять минут, в ходе которых в небо было запущено более десяти тысяч пиротехнических изделий самых разных видов и оттенков. В 2025 году наиболее заметными цветами среди залпов стали красный, золотой и белый. Как прошел салют в Москве — в фотогалерее URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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