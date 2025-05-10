В Турции задержали вора в законе, промышлявшего в России

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Оба преступника были задержаны в Турции
Оба преступника были задержаны в Турции Фото:

В турецкой Анталье сотрудники правоохранительных органов задержали «вора в законе», промышлявшего в России. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

«В результате операции в Анталье задержан „вор в законе“ Б. П., разыскиваемый Грузией по „зеленому бюллетеню“ Интерпола», — написал министр в соцсети X. Он отметил, что задержанный преимущественно осуществлял свою деятельность на территории России.

Кроме того, в турецкой провинции Хатай был задержан гражданин Л. Р., находившийся в международном розыске по «красному бюллетеню» Интерпола по запросу России. Ему предъявлены обвинения в причастности к международному терроризму.

Ранее в рамках международного сотрудничества по линии Интерпола из Таиланда в Россию был депортирован житель Приморского края. Он находился в розыске по обвинению в вымогательстве в составе организованной группы. 

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В турецкой Анталье сотрудники правоохранительных органов задержали «вора в законе», промышлявшего в России. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. «В результате операции в Анталье задержан „вор в законе“ Б. П., разыскиваемый Грузией по „зеленому бюллетеню“ Интерпола», — написал министр в соцсети X. Он отметил, что задержанный преимущественно осуществлял свою деятельность на территории России. Кроме того, в турецкой провинции Хатай был задержан гражданин Л. Р., находившийся в международном розыске по «красному бюллетеню» Интерпола по запросу России. Ему предъявлены обвинения в причастности к международному терроризму. Ранее в рамках международного сотрудничества по линии Интерпола из Таиланда в Россию был депортирован житель Приморского края. Он находился в розыске по обвинению в вымогательстве в составе организованной группы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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