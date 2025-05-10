DPA: Германия засекретит поставки оружия на Украину

Власти Германии приняли решение не разглашать информацию о поставках вооружения Украине. Об этом сообщили источники в кабмине ФРГ.
"В будущем правительство ФРГ значительно сократит объемы сообщений о поставках систем вооружения", — передает агентство DPA слова источника. Он отметил, что главная цель подобного решения заключается в формировании «стратегической неопределенности», позволяющей ограничить доступ потенциального противника к информации.
Команда новоизбранного канцлера Фридриха Мерца возвращается к практике, применявшейся правительством Олафа Шольца в начале украинского кризиса. Тогда, в феврале 2022 года, канцлер одобрил поставки оружия Киеву, однако их перечень оставался закрытым четыре месяца и был опубликован лишь в июне.
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