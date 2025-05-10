США возобновили поставки косметики в Россию

США возобновили экспорт косметической продукции в Россию. Об этом сообщает американская статслужба.
«Поставки из Штатов возобновились в феврале, хотя и всего на 15,8 тысячи долларов», — передает РИА Новости данные статслужбы. Там уточняется, что в марте объем импорта достиг 504 тысяч, что является самым высоким показателем за последние три года.
Основную часть поставок в этот период составили румяна, импорт которых оценивался в 493,6 тысячи долларов. Кроме того, российские компании ввезли лаки и средства по уходу за ногтями на сумму около десяти тысяч долларов.
В марте 2025 года США также увеличили импорт российских удобрений, объем которых достиг 219,3 миллиона долларов. Это стало максимальным показателем за два года и позволило российским компаниям занять второе место среди поставщиков.
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