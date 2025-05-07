Россия нарастила экспорт удобрения в США

В марте 2025 года экспорт российских удобрений в США достиг 219,3 миллиона долларов, что стало самым высоким показателем за последние два года, свидетельствуют данные американской статистической службы.. Это позволило российским компаниям вновь занять второе место среди основных поставщиков на американском рынке.
«Россия в марте увеличила экспорт удобрений в США до максимальных за два года 219 миллионов долларов, в результате российские компании вновь стали вторыми основными поставщиками на американский рынок», — пишет РИА Новости. Точная сумма экспорта составляет 219,3 миллиона долларов.
Объем поставок российских удобрений в Штаты за месяц вырос вдвое, а по сравнению с прошлым годом — на четверть. Благодаря этому Россия обошла Саудовскую Аравию, которая снизила свои поставки до 100,5 миллиона долларов с 111,8 миллиона месяцем ранее. Основным экспортером удобрений в США остается Канада: в марте ее поставки достигли 325,1 миллиона долларов, что на 30% превышает показатель предыдущего месяца. В целом объем импорта удобрений в Штаты в марте составил один миллиард долларов против 847,5 миллиона месяцем ранее.
Ранее министерство экономического развития России спрогнозировало, что в 2025 году объем российского экспорта снизится до 410,6 миллиарда долларов по сравнению с нынешним показателем в 433,8 миллиарда долларов. Вместе с тем, согласно оценкам ведомства, к 2028 году ожидается увеличение экспортных поступлений до 525,1 миллиарда долларов.
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