09 мая 2025

Выставку трофейной техники НАТО в Екатеринбурге посетило рекордное количество человек

Более 45 тысяч екатеринбуржцев посетили выставку трофейной техники из зоны СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Выставку можно посетить до 11 мая
Выставку можно посетить до 11 мая Фото:

Выставка трофейной техники НАТО, привезенной из зоны специальной военной операции поставила рекорд посещаемости в Екатеринбурге. Мероприятие за 8 и 9 мая посетили более 45 тысяч человек. Больше всего на выставку пришли перед днем Великой Победы — 24 144 посетителя. 

«8 и 9 мая стали самыми посещаемыми днями за всю историю работы выставки трофейной техники НАТО „Сила в правде — гордость и Победа!“, — сообщили в telegram-канале УрФО_ИНФО. Жители Екатеринбурга могут посетить мероприятие до 11 мая.

Выставка открылась первого мая в парке Маяковского. На ней представлены порядка 30 видов техники из стран НАТО, в числе которых танки, бронетранспортеры, стрелковое оружие, дроны и беспилотники. 

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Выставка трофейной техники НАТО, привезенной из зоны специальной военной операции поставила рекорд посещаемости в Екатеринбурге. Мероприятие за 8 и 9 мая посетили более 45 тысяч человек. Больше всего на выставку пришли перед днем Великой Победы — 24 144 посетителя.  «8 и 9 мая стали самыми посещаемыми днями за всю историю работы выставки трофейной техники НАТО „Сила в правде — гордость и Победа!“, — сообщили в telegram-канале УрФО_ИНФО. Жители Екатеринбурга могут посетить мероприятие до 11 мая. Выставка открылась первого мая в парке Маяковского. На ней представлены порядка 30 видов техники из стран НАТО, в числе которых танки, бронетранспортеры, стрелковое оружие, дроны и беспилотники. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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