Выставку трофейной техники НАТО в Екатеринбурге посетило рекордное количество человек

Выставка трофейной техники НАТО, привезенной из зоны специальной военной операции поставила рекорд посещаемости в Екатеринбурге. Мероприятие за 8 и 9 мая посетили более 45 тысяч человек. Больше всего на выставку пришли перед днем Великой Победы — 24 144 посетителя.
«8 и 9 мая стали самыми посещаемыми днями за всю историю работы выставки трофейной техники НАТО „Сила в правде — гордость и Победа!“, — сообщили в telegram-канале УрФО_ИНФО. Жители Екатеринбурга могут посетить мероприятие до 11 мая.
Выставка открылась первого мая в парке Маяковского. На ней представлены порядка 30 видов техники из стран НАТО, в числе которых танки, бронетранспортеры, стрелковое оружие, дроны и беспилотники.
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