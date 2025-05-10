Вандалы исписали баллончиком мемориал в Ленинградской области

В городе Любань Ленинградской области неизвестные нанесли надписи на мемориал «Братская могила», используя аэрозольную краску. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Вандалы исписали баллончиком мемориал „Братская могила“ в Любани — в этом месте, на Берёзовой аллее, находится захоронение 14 000 советских воинов, погибших в 41-44 годах», — написал telegram-канал. Там добавили, что монумент традиционно считается одним из основных мест, куда жители города приносят цветы.
Надпись на памятнике появилась накануне праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Предполагается, что ее авторы выражали несогласие с планами по строительству мусорного полигона вблизи населенного пункта. В настоящее время ведутся поиски лиц, причастных к появлению надписи. Возбуждено уголовное дело по факту вандализма.
Подобные случаи вандализма на памятниках, посвященных памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, ранее уже фиксировались в других регионах России. В частности, в Приморском крае неизвестные осквернили стелу возле мемориала воинам-землякам в поселке Заводской.
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