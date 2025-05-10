Винодел посоветовал внимательно читать контрэтикетки при покупке вина

При покупке вина стоит внимательно читать контрэтикетки на обратной стороне бутылки. Такой совет дал главный винодел Антон Катаржин.
«Выбирая вино в магазине, супермаркете, всегда внимательно читайте контрэтикетки на обратной стороне бутылки», — рассказал Катаржин РИА Новости. На обороте, как отмечает эксперт, содержится информация о том, из каких сортов винограда и на каких винодельнях изготовлено вино. Он также порекомендовал изучать, чем отличаются разные сорта и стили виноделен. Эксперт отметил, что в России есть более 250 виноделен.
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