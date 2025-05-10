Винодел посоветовал внимательно читать контрэтикетки при покупке вина

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Винодел рассказал, какая информация содержится на обороте бутылки
Винодел рассказал, какая информация содержится на обороте бутылки Фото:

При покупке вина стоит внимательно читать контрэтикетки на обратной стороне бутылки. Такой совет дал главный винодел Антон Катаржин.

«Выбирая вино в магазине, супермаркете, всегда внимательно читайте контрэтикетки на обратной стороне бутылки», — рассказал Катаржин РИА Новости. На обороте, как отмечает эксперт, содержится информация о том, из каких сортов винограда и на каких винодельнях изготовлено вино. Он также порекомендовал изучать, чем отличаются разные сорта и стили виноделен. Эксперт отметил, что в России есть более 250 виноделен. 

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При покупке вина стоит внимательно читать контрэтикетки на обратной стороне бутылки. Такой совет дал главный винодел Антон Катаржин. «Выбирая вино в магазине, супермаркете, всегда внимательно читайте контрэтикетки на обратной стороне бутылки», — рассказал Катаржин РИА Новости. На обороте, как отмечает эксперт, содержится информация о том, из каких сортов винограда и на каких винодельнях изготовлено вино. Он также порекомендовал изучать, чем отличаются разные сорта и стили виноделен. Эксперт отметил, что в России есть более 250 виноделен. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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