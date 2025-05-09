09 мая 2025

Больше 100 тонн мусора вывезли из Екатеринбурга после майских гуляний

© Служба новостей «URA.RU»
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Суммарно убрали 108 тонн мусора и 131 тонну грязи
Суммарно убрали 108 тонн мусора и 131 тонну грязи Фото:

Ночью в Екатеринбурге дорожные службы вывезли более 230 тонн мусора и грязи с городских улиц после 9 мая. Об этом сообщает telegram-канал, приближенный к мэрии города.

«Ночью 111 дорожных рабочих и 128 машин вывезли 106 тонн мусора и 131 тонну грязи. Кроме того, Спецавтобаза вывезла допконтейнеры, которые устанавливала в центре», — рассказали в telegram-канале «Екатеринбург. Главное».

В настоящее время работы по очистке города продолжаются. Утром к уборке привлечены 382 рабочих и 126 машин различной техники: среди них 14 комбинированных дорожных машин (КДМ), 17 тракторов, 19 вакуумных машин и 35 самосвалов.

Рабочие вышли на уборку после окончания праздника
Рабочие вышли на уборку после окончания праздника
Фото:

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Ночью в Екатеринбурге дорожные службы вывезли более 230 тонн мусора и грязи с городских улиц после 9 мая. Об этом сообщает telegram-канал, приближенный к мэрии города. «Ночью 111 дорожных рабочих и 128 машин вывезли 106 тонн мусора и 131 тонну грязи. Кроме того, Спецавтобаза вывезла допконтейнеры, которые устанавливала в центре», — рассказали в telegram-канале «Екатеринбург. Главное». В настоящее время работы по очистке города продолжаются. Утром к уборке привлечены 382 рабочих и 126 машин различной техники: среди них 14 комбинированных дорожных машин (КДМ), 17 тракторов, 19 вакуумных машин и 35 самосвалов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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