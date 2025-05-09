Больше 100 тонн мусора вывезли из Екатеринбурга после майских гуляний

Ночью в Екатеринбурге дорожные службы вывезли более 230 тонн мусора и грязи с городских улиц после 9 мая. Об этом сообщает telegram-канал, приближенный к мэрии города.
«Ночью 111 дорожных рабочих и 128 машин вывезли 106 тонн мусора и 131 тонну грязи. Кроме того, Спецавтобаза вывезла допконтейнеры, которые устанавливала в центре», — рассказали в telegram-канале «Екатеринбург. Главное».
В настоящее время работы по очистке города продолжаются. Утром к уборке привлечены 382 рабочих и 126 машин различной техники: среди них 14 комбинированных дорожных машин (КДМ), 17 тракторов, 19 вакуумных машин и 35 самосвалов.
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