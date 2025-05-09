Десятки тысяч свердловчан отпраздновали 80-летие Победы в Екатеринбурге: как это было, фото

В День Победы в Екатеринбурге прошли десятки мероприятий

09 мая 2025 в 23:05 Размер текста - 17 +

Праздновали большой праздник свердловчане от души Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге отгремело празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в нем поучаствовали десятки тысяч человек. Видно было, что свердловчане, жившие в последние годы в условиях ограничений сначала из-за ковида, а затем из-за усиленных мер безопасности, по массовым гуляниям соскучились. Чем запомнится этот День Победы — в объективах фотографов URA.RU. Возложение цветов к Широкореченскому мемориалу День Победы начался в Екатеринбурге с возложения цветов к Широкореченскому мемориалу — давняя традиция. Впервые в ней участвовал полпред президента в УрФО Артем Жога. Он, к слову, офицер запаса, появился в парадном кителе с орденами, произведя фуррор. В новом статусе был и Денис Паслер, ныне врио губернатора Свердловской области, а в 2016-м — председатель областного правительства. Парад на площади 1905 года Парад Победы на площади 1905 года, безусловно, главное событие дня. Впервые на параде с речью выступал полпред, предшественники Жоги находились на мероприятии в качестве почетных наблюдателей. К свердловчанам обратился и Паслер. В торжественном шествии приняли участие более двух тысяч военных и свыше 90 единиц техники, которую возглавил танк Т-34, участвовавший в боевых действиях на Курской дуге и в освобождении Европы. Всего на площадь 1905 года пришли около четырех тысяч человек. Бессмертный полк Впервые за три года «Бессмертный полк» прошел в Екатеринбурге в очном формате. В акции участвовало 150 тысяч горожан. Сбор участников акции начался еще рано утром — в 08:00 со стороны Храма на Крови, где был оборудован контрольно-пропускной пункт. Сразу после окончания парадного расчета военной техники шествие прошло от улицы Толмачева по проспекту Ленина и до улицы Жукова. Среди десятков тысяч свердловчан портреты несли и VIP — Жога был с фотографией сына Владимира, героически погибшего в ходе российской спецоперации на Украине, а Паслер — прадеда Михаила Рагозина. Парад Победы в Верхней Пышме и зрелищное авиашоу На параде Победы в Верхней Пышме, куда традиционно приезжают и екатеринбуржцы, в этом году приняло участие рекордное количество техники — 60 единиц. Для сравнения, в прошлом году было всего 35. Во главе парадной колонны проехал мотоциклетный кортеж, был представлен большой блок техники, полученной СССР по ленд-лизу от стран-союзников. Сюда же приехали и Жога с Паслером. Изюминкой верхнепышминского парада стало авиашоу от пилотажной группы «Русь». Пять штурмовиков промчались на предельно низкой высоте над городом, выполняя в воздухе различные фигуры. За ними оставался дым в цветах российского триколора. При этом был риск, что шоу отменится из-за плохой погоды. Праздничный концерт на Плотинке В Историческом сквере состоялся большой концерт в честь большого праздника, хедлайнерами которого стали группа «Рондо», певец Стас Пьеха и экс-солистка группы «Инь-Ян» Юлия Паршута. Перед началом у пунктов досмотра выстроилась длинная очередь. Послушать вживую известных певцов пришли тысячи горожан. Концерт прошел под названием «Мы внуки твои, Победа!», начался с небольшой задержки. Вместе с представителями национальных культурных автономий под конец вечера звезды исполнили песню «Катюша». Вальс Победы под медиаэкраном На улице Вайнера под медиаэкраном вечером состоялся Вальс Победы, в котором приняли участие 1500 пар. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, поздравляя горожан, заявил, что это будет новая традиция. Пары танцевали под музыкальное сопровождение оркестра ЦВО, вальс стал самым массовым в истории города. После него на медиаэкране показали события Великой Отечественной войны. Праздничный салют Праздник закончился салютом. Фейерверк запустили сразу после концерта в Историческом сквере. Изначально предполагалось, что салютов в Екатеринбурге будет больше. Но красочное представление сорвалось сначала в Академическом, затем — у ТЦ Veer Mall. Больше новостей о том, как прошел этот день — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге отгремело празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в нем поучаствовали десятки тысяч человек. Видно было, что свердловчане, жившие в последние годы в условиях ограничений сначала из-за ковида, а затем из-за усиленных мер безопасности, по массовым гуляниям соскучились. Чем запомнится этот День Победы — в объективах фотографов URA.RU. День Победы начался в Екатеринбурге с возложения цветов к Широкореченскому мемориалу — давняя традиция. Впервые в ней участвовал полпред президента в УрФО Артем Жога. Он, к слову, офицер запаса, появился в парадном кителе с орденами, произведя фуррор. В новом статусе был и Денис Паслер, ныне врио губернатора Свердловской области, а в 2016-м — председатель областного правительства. Парад Победы на площади 1905 года, безусловно, главное событие дня. Впервые на параде с речью выступал полпред, предшественники Жоги находились на мероприятии в качестве почетных наблюдателей. К свердловчанам обратился и Паслер. В торжественном шествии приняли участие более двух тысяч военных и свыше 90 единиц техники, которую возглавил танк Т-34, участвовавший в боевых действиях на Курской дуге и в освобождении Европы. Всего на площадь 1905 года пришли около четырех тысяч человек. Впервые за три года «Бессмертный полк» прошел в Екатеринбурге в очном формате. В акции участвовало 150 тысяч горожан. Сбор участников акции начался еще рано утром — в 08:00 со стороны Храма на Крови, где был оборудован контрольно-пропускной пункт. Сразу после окончания парадного расчета военной техники шествие прошло от улицы Толмачева по проспекту Ленина и до улицы Жукова. Среди десятков тысяч свердловчан портреты несли и VIP — Жога был с фотографией сына Владимира, героически погибшего в ходе российской спецоперации на Украине, а Паслер — прадеда Михаила Рагозина. На параде Победы в Верхней Пышме, куда традиционно приезжают и екатеринбуржцы, в этом году приняло участие рекордное количество техники — 60 единиц. Для сравнения, в прошлом году было всего 35. Во главе парадной колонны проехал мотоциклетный кортеж, был представлен большой блок техники, полученной СССР по ленд-лизу от стран-союзников. Сюда же приехали и Жога с Паслером. Изюминкой верхнепышминского парада стало авиашоу от пилотажной группы «Русь». Пять штурмовиков промчались на предельно низкой высоте над городом, выполняя в воздухе различные фигуры. За ними оставался дым в цветах российского триколора. При этом был риск, что шоу отменится из-за плохой погоды. В Историческом сквере состоялся большой концерт в честь большого праздника, хедлайнерами которого стали группа «Рондо», певец Стас Пьеха и экс-солистка группы «Инь-Ян» Юлия Паршута. Перед началом у пунктов досмотра выстроилась длинная очередь. Послушать вживую известных певцов пришли тысячи горожан. Концерт прошел под названием «Мы внуки твои, Победа!», начался с небольшой задержки. Вместе с представителями национальных культурных автономий под конец вечера звезды исполнили песню «Катюша». На улице Вайнера под медиаэкраном вечером состоялся Вальс Победы, в котором приняли участие 1500 пар. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, поздравляя горожан, заявил, что это будет новая традиция. Пары танцевали под музыкальное сопровождение оркестра ЦВО, вальс стал самым массовым в истории города. После него на медиаэкране показали события Великой Отечественной войны. Праздник закончился салютом. Фейерверк запустили сразу после концерта в Историческом сквере. Изначально предполагалось, что салютов в Екатеринбурге будет больше. Но красочное представление сорвалось сначала в Академическом, затем — у ТЦ Veer Mall. Больше новостей о том, как прошел этот день — в сюжете URA.RU.