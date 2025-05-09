В мероприятиях Дня Победы в Екатеринбурге приняли участие 170 тысяч человек

Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Екатеринбурге, собрали в общей сложности 170 тысяч человек. Только Бессмертный полк посетили 80 тысяч человек.
«Несмотря на погоду, праздник отметили массово. Так, парад Победы собрал 4 000 зрителей, Бессмертный полк (впервые очно с 2022 года) – 80 000 участников, Парк Маяковского – 35 000 гостей, а Исторический сквер и другие площадки в центре – 51 000 посетителей», — сообщили в telegram-канале «Екатеринбург. Главное».
Праздничные мероприятия в этом году прошли с большим размахов. Впервые за несколько лет прошел Бессмертный полк, в парке Маяковского проходит выставка трофейной техники из зоны СВО. Подробнее про то, как прошло 9 мая в Екатеринбурге — в онлайн-трансляции URA.RU.
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