09 мая 2025

В мероприятиях Дня Победы в Екатеринбурге приняли участие 170 тысяч человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Екатеринбуржцы посетили праздник, несмотря на плохую погоду
Екатеринбуржцы посетили праздник, несмотря на плохую погоду Фото:

Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Екатеринбурге, собрали в общей сложности 170 тысяч человек. Только Бессмертный полк посетили 80 тысяч человек.

«Несмотря на погоду, праздник отметили массово. Так, парад Победы собрал 4 000 зрителей, Бессмертный полк (впервые очно с 2022 года) – 80 000 участников, Парк Маяковского – 35 000 гостей, а Исторический сквер и другие площадки в центре – 51 000 посетителей», — сообщили в telegram-канале «Екатеринбург. Главное».

Праздничные мероприятия в этом году прошли с большим размахов. Впервые за несколько лет прошел Бессмертный полк, в парке Маяковского проходит выставка трофейной техники из зоны СВО. Подробнее про то, как прошло 9 мая в Екатеринбурге — в онлайн-трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Екатеринбурге, собрали в общей сложности 170 тысяч человек. Только Бессмертный полк посетили 80 тысяч человек. «Несмотря на погоду, праздник отметили массово. Так, парад Победы собрал 4 000 зрителей, Бессмертный полк (впервые очно с 2022 года) – 80 000 участников, Парк Маяковского – 35 000 гостей, а Исторический сквер и другие площадки в центре – 51 000 посетителей», — сообщили в telegram-канале «Екатеринбург. Главное». Праздничные мероприятия в этом году прошли с большим размахов. Впервые за несколько лет прошел Бессмертный полк, в парке Маяковского проходит выставка трофейной техники из зоны СВО. Подробнее про то, как прошло 9 мая в Екатеринбурге — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...