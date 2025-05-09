Уровень воды в Шурышкарском районе ЯНАО превысил отметки прошлого года. На 10 мая 2025 года, на некоторых гидропостах,значения стали больше в два раза, сообщает telegram-канал «Мой Шурышкарский».
«В Мужах уровень воды составил 582 см против 455 см годом ранее, в Горках — 680 см против 488 см, в Питляре — 459 см против 334 см, а в Овгорте — 274 см против 135 см», — написано в telegram-канале «Мой Шурышкарский».
Протяженность ледохода на Оби — 56 километров. Голова находится на границе ЯНАО и ХМАО. Какое расстояние пройдут льды до того, как придут на Ямал, и какая гидрологическая обстановка на сегодняшний день — в материале URA.RU.
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