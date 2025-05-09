09 мая 2025

Уровень воды в ЯНАО почти вдвое превысил значения прошлых лет. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В Шурышкарском районе значительно поднялся уровень воды
В Шурышкарском районе значительно поднялся уровень воды Фото:

Уровень воды в Шурышкарском районе ЯНАО превысил отметки прошлого года. На 10 мая 2025 года, на некоторых гидропостах,значения стали больше в два раза, сообщает telegram-канал «Мой Шурышкарский».

«В Мужах уровень воды составил 582 см против 455 см годом ранее, в Горках — 680 см против 488 см, в Питляре — 459 см против 334 см, а в Овгорте — 274 см против 135 см», — написано в telegram-канале «Мой Шурышкарский».

Протяженность ледохода на Оби — 56 километров. Голова находится на границе ЯНАО и ХМАО. Какое расстояние пройдут льды до того, как придут на Ямал, и какая гидрологическая обстановка на сегодняшний день — в материале URA.RU.

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Уровень воды в Шурышкарском районе ЯНАО превысил отметки прошлого года. На 10 мая 2025 года, на некоторых гидропостах,значения стали больше в два раза, сообщает telegram-канал «Мой Шурышкарский». «В Мужах уровень воды составил 582 см против 455 см годом ранее, в Горках — 680 см против 488 см, в Питляре — 459 см против 334 см, а в Овгорте — 274 см против 135 см», — написано в telegram-канале «Мой Шурышкарский». Протяженность ледохода на Оби — 56 километров. Голова находится на границе ЯНАО и ХМАО. Какое расстояние пройдут льды до того, как придут на Ямал, и какая гидрологическая обстановка на сегодняшний день — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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