Чиновники запретили жителю ХМАО участвовать в автопробеге из-за флага с символикой СССР

Житель Лянтора (ХМАО) разругался с чиновниками из мэрии Сургута, которые отказали ему в участии в автопробеге «Бессмертный полк». Причиной стало размещение на машине флага с надписью «Рожденный в СССР». Югорчанин снял общение с представителями городской администрации на видео и опубликовал его в социальных сетях.
«Нам говорят, что „Рожден в СССР“ — запрещенная, чуть ли не террористическая символика… Все в СССР родились, как он запрещенным может быть?.. Я проехал с Лянтора, чтобы в пробеге 80-летия для деда участвовать, а вы мне говорите какую-то ерунду. Не буду я флаг из принципа снимать», — говорит югорчанин в видео, опубликованном в telegram-канале «ЧП Сургут».
В мэрии Сургута журналисту URA.RU пояснили, что заранее оповещали всех потенциальных участников автопробега о той атрибутике, которая могла быть использована в мероприятии, в том числе и флаги. «В правилах четко указано, какие материалы можно использовать участникам, включая атрибутику. В данном случае участник акции нарушил эти правила, и организаторы попросили это исправить. Важно понимать, что соблюдение правил необходимо для обеспечения безопасности, поддержания порядка и создания уважительной атмосферы», — прокомментировали в администрации.
Источник URA.RU, знакомый с обстоятельствами конфликта, считает, что житель Лянтора может являться членом признанной в России экстремистской организации «Граждане СССР»*. «На старте автопробега было четверо участников автопробега с такими флагами. После того, как всем были сделаны замечания, трое автомобилистов убрали флаги, а один решил стоять до последнего. Возможно, это была провокация», — выразил мнение собеседник агентства.
* организация «Граждане СССР» признана экстремистской, деятельность ее запрещена в РФ
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!