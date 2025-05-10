Украинское командование перебросило иностранных наемников из частных военных компаний (ЧВК) Запада к границе с Курской областью. Об этом сообщили военные telegram-каналы. Среди привлеченных структур замечены представители польских, литовских, эстонских и британских ЧВК.
«Ситуация в ... приграничье для украинской стороны складывается не то чтобы очень хорошо, из-за чего туда были переброшены резервы. Но и этого не особо хватило, поэтому ... в работу вступили частные военные компании», — написали в telegram-канале «Архангелы спецназа». Помимо регулярных сил ВСУ, в район были направлены дополнительные силы иностранных наемников.
По информации источника, вблизи российской границы зафиксировано присутствие бойцов польских ЧВК ASBS Othago и European Security Academy. Также отмечается прибытие членов литовской ЧВК Rae LT, эстонской Iron Navy и британской G4S. Переброска иностранных наемников, по мнению авторов канала, стала реакцией украинского командования на сложную ситуацию с обороной приграничных территорий.
Ранее в духовенстве Курской епархии Русской православной церкви сообщили, что около трети храмов, расположенных в Суджанском церковном округе Курской области, были уничтожены в результате обстрелов со стороны ВСУ, пишет RT. В состав Суджанского церковного округа входит 11 храмов, из которых, как минимум, четыре подверглись серьезным разрушениям.
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