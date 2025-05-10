Мерц заявил, что готов встретиться с Путиным

Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил прямого разговора с российским президентом Владимиром Путиным. Он уточнил, что готов пойти на этот шаг, если это поможет приблизить окончание конфликта на Украине.
«Если возникнет необходимость, если это поможет положить конец этой войне, я готов сделать многое», — сказал Мерц в интервью BILD. Он отметил, что лидеры ЕС намерены достичь цели прекращения огня после этих выходных. Канцлер ФРГ также пригрозил России новыми санкциями.
Ранее он совместно с еще тремя лидерами стран ЕС приехал в Киев. Там они планируют обсудить 30-дневное прекращение огня.
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