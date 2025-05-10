Мерц заявил, что готов встретиться с Путиным

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Мерц заявил, что готов встретиться с Путиным ради мира на Украине
Мерц заявил, что готов встретиться с Путиным ради мира на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил прямого разговора с российским президентом Владимиром Путиным. Он уточнил, что готов пойти на этот шаг, если это поможет приблизить окончание конфликта на Украине. 

«Если возникнет необходимость, если это поможет положить конец этой войне, я готов сделать многое», — сказал Мерц в интервью BILD. Он отметил, что лидеры ЕС намерены достичь цели прекращения огня после этих выходных. Канцлер ФРГ также пригрозил России новыми санкциями. 

Ранее он совместно с еще тремя лидерами стран ЕС приехал в Киев. Там они планируют обсудить 30-дневное прекращение огня. 

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Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил прямого разговора с российским президентом Владимиром Путиным. Он уточнил, что готов пойти на этот шаг, если это поможет приблизить окончание конфликта на Украине.  «Если возникнет необходимость, если это поможет положить конец этой войне, я готов сделать многое», — сказал Мерц в интервью BILD. Он отметил, что лидеры ЕС намерены достичь цели прекращения огня после этих выходных. Канцлер ФРГ также пригрозил России новыми санкциями.  Ранее он совместно с еще тремя лидерами стран ЕС приехал в Киев. Там они планируют обсудить 30-дневное прекращение огня. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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