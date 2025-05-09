09 мая 2025

Бастрыкин поручил завести дело после нападения собаки на женщину в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела
Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела Фото:

После укуса бродячей собаки в Пермском крае заведут уголовное дело — инцидент в поселке Зюкайка попал в поле зрения руководства следственного комитета. Об этом сообщается в telegram-канале СУ СКР России.

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководителю регионального следственного управления Денису Головкину возбудить уголовное дело, представить доклад об обстоятельствах происшествия, а по итогам расследования — отчет о его результатах. Инцидент произошел 7 мая в поселке Зюкайка. Агрессивное животное на самовыгуле без намордника укусило женщину за ногу. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства.

Исполнение этого поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СКР. Следователи регионального управления организовали процессуальную проверку.

Ранее URA.RU рассказывало, что в агрессивный питбуль держит в страхе жителей поселка Зюкайка. Питбуль, принадлежащий одному из местных жителей, сбежал с территории и напал на женщину, когда она ехала на скутере. 

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После укуса бродячей собаки в Пермском крае заведут уголовное дело — инцидент в поселке Зюкайка попал в поле зрения руководства следственного комитета. Об этом сообщается в telegram-канале СУ СКР России. «Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководителю регионального следственного управления Денису Головкину возбудить уголовное дело, представить доклад об обстоятельствах происшествия, а по итогам расследования — отчет о его результатах. Инцидент произошел 7 мая в поселке Зюкайка. Агрессивное животное на самовыгуле без намордника укусило женщину за ногу. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства. Исполнение этого поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СКР. Следователи регионального управления организовали процессуальную проверку. Ранее URA.RU рассказывало, что в агрессивный питбуль держит в страхе жителей поселка Зюкайка. Питбуль, принадлежащий одному из местных жителей, сбежал с территории и напал на женщину, когда она ехала на скутере. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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