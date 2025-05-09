Бастрыкин поручил завести дело после нападения собаки на женщину в Пермском крае

После укуса бродячей собаки в Пермском крае заведут уголовное дело — инцидент в поселке Зюкайка попал в поле зрения руководства следственного комитета. Об этом сообщается в telegram-канале СУ СКР России.
«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководителю регионального следственного управления Денису Головкину возбудить уголовное дело, представить доклад об обстоятельствах происшествия, а по итогам расследования — отчет о его результатах. Инцидент произошел 7 мая в поселке Зюкайка. Агрессивное животное на самовыгуле без намордника укусило женщину за ногу. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства.
Исполнение этого поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СКР. Следователи регионального управления организовали процессуальную проверку.
Ранее URA.RU рассказывало, что в агрессивный питбуль держит в страхе жителей поселка Зюкайка. Питбуль, принадлежащий одному из местных жителей, сбежал с территории и напал на женщину, когда она ехала на скутере.
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