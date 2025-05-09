09 мая 2025

«Зачем так пугать?»: под Екатеринбургом посреди дня началась стрельба. Видео

Реконструкция войны обеспокоила жителей Верхней Пышмы
© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция войны проходит в парке «Патриот»
Реконструкция войны проходит в парке «Патриот» Фото:

Жителей Верхней Пышмы (Свердловская область) 10 мая напугала стрельба на окраине города. Своим беспокойством они поделились в соцсетях. 

«Зачем так пугать весь город? Салют отменили, а устраивать перестрелку со взрывами посреди дня можно?» — возмутилась Ольга Николаева в соцсети «ВКонтакте». «Мама живет у мечети, звонит в панике», — поделилась Екатерина Минетуллина. Выяснилось, что в парке «Патриот» проходила реконструкция боевых действий времен Великой Отечественной войны.

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Жителей Верхней Пышмы (Свердловская область) 10 мая напугала стрельба на окраине города. Своим беспокойством они поделились в соцсетях.  «Зачем так пугать весь город? Салют отменили, а устраивать перестрелку со взрывами посреди дня можно?» — возмутилась Ольга Николаева в соцсети «ВКонтакте». «Мама живет у мечети, звонит в панике», — поделилась Екатерина Минетуллина. Выяснилось, что в парке «Патриот» проходила реконструкция боевых действий времен Великой Отечественной войны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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