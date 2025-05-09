Реконструкция войны проходит в парке «Патриот»
Жителей Верхней Пышмы (Свердловская область) 10 мая напугала стрельба на окраине города. Своим беспокойством они поделились в соцсетях.
«Зачем так пугать весь город? Салют отменили, а устраивать перестрелку со взрывами посреди дня можно?» — возмутилась Ольга Николаева в соцсети «ВКонтакте». «Мама живет у мечети, звонит в панике», — поделилась Екатерина Минетуллина. Выяснилось, что в парке «Патриот» проходила реконструкция боевых действий времен Великой Отечественной войны.
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