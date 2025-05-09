На параде 9 Мая челябинский радиозавод установил комплексы против дронов

Челябинский радиозавод «Полет», входящий в управляющую компанию «Азимут» Госкорпорации Ростех, поставил правоохранительным органам региона модернизированные комплексы для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) «Сфера» с улучшенными характеристиками. Как сообщили в пресс-службе предприятия, новое оборудование уже использовалось для обеспечения безопасности во время празднования Дня Победы в Челябинске.
«В прошлом году комплекс „Сфера“ успешно справился с обеспечением безопасности воздушного пространства во время парада Победы, и в этом году правительство региона заинтересовалось в масштабировании этой практики. Инженеры предприятия модернизировали изделия, исходя из особенностей охраны правопорядка массовых мероприятий. Параллельно ведется работа с крупными предприятиями региона для обеспечения их территории эффективной противодронной защитой», — приводит слова генерального директора завода «Полет» Алексея Науменко пресс-служба предприятия.
В компании уточнили, что для повышения эффективности борьбы с БПЛА и FPV-дронами инженеры расширили частотный диапазон подавления и изменили конструкцию комплекса. Теперь система может быть интегрирована с любым комплексом обнаружения дронов по желанию заказчика. При появлении беспилотных летательных аппаратов малого и сверхмалого классов устройство подавляет сигналы управления, видеотрансляции и навигации, что приводит к дезориентации дрона в пространстве и его последующему падению.
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