09 мая 2025

После публикации URA.RU прокуратура проверит ЧП с застрявшим в полете аттракционом в Магнитогорске

Прокуратура организовала проверку после ЧП с аттракционом в Магнитогорске
© Служба новостей «URA.RU»
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Аттракцион замер в полете в Магнитогорске (архивное фото)
Аттракцион замер в полете в Магнитогорске (архивное фото) Фото:

Прокуратура инициировала проверку после новости URA.RU о сломавшемся в Магнитогорске аттракционе. В результате инцидента люди около 15 минут всели вниз головами. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура Правобережного района г. Магнитогорска проверит соблюдение правил эксплуатации и требований безопасности аттракционной техники в парке развлечений „Центральная городская ярмарка“. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — рассказали в прокуратуре. Надзорное ведомство также взяло под особый контроль проведение и итоги процессуальной проверки, которую осуществляет районный отдел полиции. 

Как URA.RU писало ранее, в Магнитогорске во время работы одного из аттракционов произошла остановка, в результате чего посетители оказались заблокированы в кабинах. По словам свидетелей происшествия, люди около 15 минут находились вниз головой.

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Прокуратура инициировала проверку после новости URA.RU о сломавшемся в Магнитогорске аттракционе. В результате инцидента люди около 15 минут всели вниз головами. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Прокуратура Правобережного района г. Магнитогорска проверит соблюдение правил эксплуатации и требований безопасности аттракционной техники в парке развлечений „Центральная городская ярмарка“. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — рассказали в прокуратуре. Надзорное ведомство также взяло под особый контроль проведение и итоги процессуальной проверки, которую осуществляет районный отдел полиции.  Как URA.RU писало ранее, в Магнитогорске во время работы одного из аттракционов произошла остановка, в результате чего посетители оказались заблокированы в кабинах. По словам свидетелей происшествия, люди около 15 минут находились вниз головой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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