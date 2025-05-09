После публикации URA.RU прокуратура проверит ЧП с застрявшим в полете аттракционом в Магнитогорске

Прокуратура инициировала проверку после новости URA.RU о сломавшемся в Магнитогорске аттракционе. В результате инцидента люди около 15 минут всели вниз головами. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Прокуратура Правобережного района г. Магнитогорска проверит соблюдение правил эксплуатации и требований безопасности аттракционной техники в парке развлечений „Центральная городская ярмарка“. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — рассказали в прокуратуре. Надзорное ведомство также взяло под особый контроль проведение и итоги процессуальной проверки, которую осуществляет районный отдел полиции.
Как URA.RU писало ранее, в Магнитогорске во время работы одного из аттракционов произошла остановка, в результате чего посетители оказались заблокированы в кабинах. По словам свидетелей происшествия, люди около 15 минут находились вниз головой.
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