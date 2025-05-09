В ДТП у танка в Кургане пострадали люди

Полиция устанавливает причины аварии
В Кургане на улице Коли Мяготина на кольце у танка разбиты три автомобиля и пострадали люди. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
«Водитель Chevrolet 10 мая днем совершил столкновение с Hyundai Solaris на кольце возле танка в сторону „Гипер Сити“. После столкновения Chevrolet отбросило на Ford. Водитель Chevrolet и пассажирка Hyundai Solaris после ДТП отправлены в больницу», — уточнили в ГАИ.
Ранее на месте аварии образовалась пробка. Спасатели, врачи и полицейские оперативно прибыли на место ДТП.
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