09 мая 2025

В ДТП у танка в Кургане пострадали люди

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция устанавливает причины аварии
Полиция устанавливает причины аварии Фото:

В Кургане на улице Коли Мяготина на кольце у танка разбиты три автомобиля и пострадали люди. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Водитель Chevrolet 10 мая днем совершил столкновение с Hyundai Solaris на кольце возле танка в сторону „Гипер Сити“. После столкновения Chevrolet отбросило на Ford. Водитель Chevrolet и пассажирка Hyundai Solaris после ДТП отправлены в больницу», — уточнили в ГАИ.

Ранее на месте аварии образовалась пробка. Спасатели, врачи и полицейские оперативно прибыли на место ДТП.

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В Кургане на улице Коли Мяготина на кольце у танка разбиты три автомобиля и пострадали люди. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции. «Водитель Chevrolet 10 мая днем совершил столкновение с Hyundai Solaris на кольце возле танка в сторону „Гипер Сити“. После столкновения Chevrolet отбросило на Ford. Водитель Chevrolet и пассажирка Hyundai Solaris после ДТП отправлены в больницу», — уточнили в ГАИ. Ранее на месте аварии образовалась пробка. Спасатели, врачи и полицейские оперативно прибыли на место ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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