В Белоруссии подростки в День Победы показывали средний палец салюту. Видео

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Подростки показывали средние пальцы салюту в Могилеве
Подростки показывали средние пальцы салюту в Могилеве Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

В Могилеве группа подростков во время празднования Дня Победы снимала провокационное видео для платформы TikTok, в котором они демонстрировали неуважение к праздничному салюту. Об этом сообщают белорусские telegram-каналы, ссылаясь на очевидцев происшествия.

«Белорусские зумерши (подростки — прим. URA.RU) в День Победы снимали тиктоки, показывая средний палец салюту», — пишет telegram-канал Readovka. По данным источников, несколько девушек демонстративно показывали средний палец в сторону залпов, а затем повернулись к фейерверку пятой точкой и начали снимать происходящее на камеру мобильного телефона.

Поступок подростков вызвал недоумение у окружающих, которые сделали им соответствующее замечание. В ответ на это девушки заявили, что им за это ничего не будет. Местные жители выразили возмущение неуважительным поведением подростков, призывая правоохранительные органы обратить внимание на инцидент и принять соответствующие меры.

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В Могилеве группа подростков во время празднования Дня Победы снимала провокационное видео для платформы TikTok, в котором они демонстрировали неуважение к праздничному салюту. Об этом сообщают белорусские telegram-каналы, ссылаясь на очевидцев происшествия. «Белорусские зумерши (подростки — прим. URA.RU) в День Победы снимали тиктоки, показывая средний палец салюту», — пишет telegram-канал Readovka. По данным источников, несколько девушек демонстративно показывали средний палец в сторону залпов, а затем повернулись к фейерверку пятой точкой и начали снимать происходящее на камеру мобильного телефона. Поступок подростков вызвал недоумение у окружающих, которые сделали им соответствующее замечание. В ответ на это девушки заявили, что им за это ничего не будет. Местные жители выразили возмущение неуважительным поведением подростков, призывая правоохранительные органы обратить внимание на инцидент и принять соответствующие меры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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