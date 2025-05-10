В Могилеве группа подростков во время празднования Дня Победы снимала провокационное видео для платформы TikTok, в котором они демонстрировали неуважение к праздничному салюту. Об этом сообщают белорусские telegram-каналы, ссылаясь на очевидцев происшествия.
«Белорусские зумерши (подростки — прим. URA.RU) в День Победы снимали тиктоки, показывая средний палец салюту», — пишет telegram-канал Readovka. По данным источников, несколько девушек демонстративно показывали средний палец в сторону залпов, а затем повернулись к фейерверку пятой точкой и начали снимать происходящее на камеру мобильного телефона.
Поступок подростков вызвал недоумение у окружающих, которые сделали им соответствующее замечание. В ответ на это девушки заявили, что им за это ничего не будет. Местные жители выразили возмущение неуважительным поведением подростков, призывая правоохранительные органы обратить внимание на инцидент и принять соответствующие меры.
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