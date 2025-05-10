Госсекретарь США: Пакистан и Индия начинают переговоры на нейтральной территории

Правительства Индии и Пакистана достигли соглашения о немедленном прекращении огня и начале переговоров на нейтральной территории. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, обе страны договорились обсудить широкий круг вопросов с целью урегулирования существующих разногласий.
«Я рад сообщить, что правительства Индии и Пакистана договорились о немедленном прекращении огня и начале переговоров по широкому кругу вопросов на нейтральной территории. Мы отдаем должное премьер-министрам [Нарендре] Моди и [Шахбазу] Шарифу за их мудрость, благоразумие и государственную мудрость в выборе мирного пути», — написал Рубио на своей странице в соцсети Х.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Индия и Пакистан пришли к соглашению о немедленном и полном прекращении огня при содействии Штатов. Договоренности были достигнуты в ходе длительных ночных переговоров с участием американских представителей. Вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар также подтвердил заключение соглашения между двумя странами.
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