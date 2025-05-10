Госсекретарь США: Пакистан и Индия начинают переговоры на нейтральной территории

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Рубио сообщил о переговорах Индии и Пакистана
Рубио сообщил о переговорах Индии и Пакистана Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта между Индией и Пакистаном

Правительства Индии и Пакистана достигли соглашения о немедленном прекращении огня и начале переговоров на нейтральной территории. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, обе страны договорились обсудить широкий круг вопросов с целью урегулирования существующих разногласий.

«Я рад сообщить, что правительства Индии и Пакистана договорились о немедленном прекращении огня и начале переговоров по широкому кругу вопросов на нейтральной территории. Мы отдаем должное премьер-министрам [Нарендре] Моди и [Шахбазу] Шарифу за их мудрость, благоразумие и государственную мудрость в выборе мирного пути», — написал Рубио на своей странице в соцсети Х.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Индия и Пакистан пришли к соглашению о немедленном и полном прекращении огня при содействии Штатов. Договоренности были достигнуты в ходе длительных ночных переговоров с участием американских представителей. Вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар также подтвердил заключение соглашения между двумя странами.

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Правительства Индии и Пакистана достигли соглашения о немедленном прекращении огня и начале переговоров на нейтральной территории. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, обе страны договорились обсудить широкий круг вопросов с целью урегулирования существующих разногласий. «Я рад сообщить, что правительства Индии и Пакистана договорились о немедленном прекращении огня и начале переговоров по широкому кругу вопросов на нейтральной территории. Мы отдаем должное премьер-министрам [Нарендре] Моди и [Шахбазу] Шарифу за их мудрость, благоразумие и государственную мудрость в выборе мирного пути», — написал Рубио на своей странице в соцсети Х. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Индия и Пакистан пришли к соглашению о немедленном и полном прекращении огня при содействии Штатов. Договоренности были достигнуты в ходе длительных ночных переговоров с участием американских представителей. Вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар также подтвердил заключение соглашения между двумя странами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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