Трамп: Индия и Пакистан договорились о полном прекращении огня

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Трамп сообщил, что Индия и Пакистан прекращают огонь
Трамп сообщил, что Индия и Пакистан прекращают огонь Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта между Индией и Пакистаном

Индия и Пакистан достигли соглашения о полном и немедленном прекращении огня при посредничестве США. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп. По его словам, договоренность была достигнута после продолжительных ночных переговоров, проходивших при участии американской стороны. Вице-премьер и глава МИД Пакистана Исхак Дар подтвердил достижение соглашения между Пакистаном и Индией.

«После долгих ночных переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад сообщить, что Индия и Пакистан договорились о полном и незамедлительном прекращении огня», — заявил Трамп. Сообщение опубликовано на его странице в соцсети Truth Social. Глава Штатов отметил, что обе страны заслуживают поздравлений за проявленный рациональный подход и высокий уровень мудрости в решении данного вопроса.

Ранее, в ночь на 10 мая, пакистанские официальные лица объявили о начале крупномасштабной военной операции, назвав ее ответом на «постоянные провокации» со стороны Индии. По данным властей, пакистанские вооруженные силы нанесли удары по нескольким военным объектам на территории Индии. В ответ индийская сторона осуществила ракетные атаки по трем авиационным базам, одна из которых расположена в непосредственной близости от столицы Пакистана. Подробнее — в материале URA.RU.

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Индия и Пакистан достигли соглашения о полном и немедленном прекращении огня при посредничестве США. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп. По его словам, договоренность была достигнута после продолжительных ночных переговоров, проходивших при участии американской стороны. Вице-премьер и глава МИД Пакистана Исхак Дар подтвердил достижение соглашения между Пакистаном и Индией. «После долгих ночных переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад сообщить, что Индия и Пакистан договорились о полном и незамедлительном прекращении огня», — заявил Трамп. Сообщение опубликовано на его странице в соцсети Truth Social. Глава Штатов отметил, что обе страны заслуживают поздравлений за проявленный рациональный подход и высокий уровень мудрости в решении данного вопроса. Ранее, в ночь на 10 мая, пакистанские официальные лица объявили о начале крупномасштабной военной операции, назвав ее ответом на «постоянные провокации» со стороны Индии. По данным властей, пакистанские вооруженные силы нанесли удары по нескольким военным объектам на территории Индии. В ответ индийская сторона осуществила ракетные атаки по трем авиационным базам, одна из которых расположена в непосредственной близости от столицы Пакистана. Подробнее — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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