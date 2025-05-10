Трамп: Индия и Пакистан договорились о полном прекращении огня

Индия и Пакистан достигли соглашения о полном и немедленном прекращении огня при посредничестве США. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп. По его словам, договоренность была достигнута после продолжительных ночных переговоров, проходивших при участии американской стороны. Вице-премьер и глава МИД Пакистана Исхак Дар подтвердил достижение соглашения между Пакистаном и Индией.
«После долгих ночных переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад сообщить, что Индия и Пакистан договорились о полном и незамедлительном прекращении огня», — заявил Трамп. Сообщение опубликовано на его странице в соцсети Truth Social. Глава Штатов отметил, что обе страны заслуживают поздравлений за проявленный рациональный подход и высокий уровень мудрости в решении данного вопроса.
Ранее, в ночь на 10 мая, пакистанские официальные лица объявили о начале крупномасштабной военной операции, назвав ее ответом на «постоянные провокации» со стороны Индии. По данным властей, пакистанские вооруженные силы нанесли удары по нескольким военным объектам на территории Индии. В ответ индийская сторона осуществила ракетные атаки по трем авиационным базам, одна из которых расположена в непосредственной близости от столицы Пакистана. Подробнее — в материале URA.RU.
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