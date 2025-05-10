Во Вьетнаме откроют центр обучения русскому языку для всей Юго-Восточной Азии

Во Вьетнаме в ближайшее время начнет работу региональный центр обучения русскому языку, который будет обслуживать жителей всей Юго-Восточной Азии. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Региональный центр обучения русскому языку для жителей Юго-Восточной Азии скоро откроется во Вьетнаме», — сказал российский лидер. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24».
Кроме того, Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма, рассчитанный до 2030 года. Соответствующее соглашение было достигнуто по итогам встречи президента России Владимира Путина и генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама, состоявшейся в Кремле.
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