Во Вьетнаме откроют центр обучения русскому языку для всей Юго-Восточной Азии

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Путин заявил о скором открытии центра обучения русскому языку во Вьетнаме
Путин заявил о скором открытии центра обучения русскому языку во Вьетнаме Фото:

Во Вьетнаме в ближайшее время начнет работу региональный центр обучения русскому языку, который будет обслуживать жителей всей Юго-Восточной Азии. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Региональный центр обучения русскому языку для жителей Юго-Восточной Азии скоро откроется во Вьетнаме», — сказал российский лидер. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма, рассчитанный до 2030 года. Соответствующее соглашение было достигнуто по итогам встречи президента России Владимира Путина и генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама, состоявшейся в Кремле.

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Во Вьетнаме в ближайшее время начнет работу региональный центр обучения русскому языку, который будет обслуживать жителей всей Юго-Восточной Азии. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «Региональный центр обучения русскому языку для жителей Юго-Восточной Азии скоро откроется во Вьетнаме», — сказал российский лидер. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24». Кроме того, Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма, рассчитанный до 2030 года. Соответствующее соглашение было достигнуто по итогам встречи президента России Владимира Путина и генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама, состоявшейся в Кремле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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