09 мая 2025

В ХМАО мужчина пропал из-за перевернувшейся лодки

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина и женщина спаслись после того, как лодка перевернулась
Мужчина и женщина спаслись после того, как лодка перевернулась Фото:

В Сургутском районе ХМАО на реке Большой Юган перевернулась моторная лодка, где сидели два мужчины и одна женщина. Двое югорчан спаслись, но один пропал, сообщили в ГУ МЧС России по Югре.

«9 мая в 15:43 поступило сообщение: 8 мая около 13:00 на 301 км реки (в районе юрт Мултановых) перевернулась моторная лодка с тремя взрослыми… Двое (мужчина и женщина) спаслись, третий мужчина — пропал», — написано в telegram-канале ведомства.

Сообщается, что все трое направлялись из Угута домой в юрты Купландеевы. Дальнейшие обстоятельства происшествия выясняются. Сотрудники МЧС предупреждают, что в ледоход выход на лед крайне опасен.

Это уже второе происшествие на реках Югры. Ранее в селе Ванзеват (Белоярский район ХМАО) на пойме реки Оби был о бнаружен труп 68-летнего пенсионера. Лодка, на которой он выплыл, перевернулась и потопила мужчину.

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В Сургутском районе ХМАО на реке Большой Юган перевернулась моторная лодка, где сидели два мужчины и одна женщина. Двое югорчан спаслись, но один пропал, сообщили в ГУ МЧС России по Югре. «9 мая в 15:43 поступило сообщение: 8 мая около 13:00 на 301 км реки (в районе юрт Мултановых) перевернулась моторная лодка с тремя взрослыми… Двое (мужчина и женщина) спаслись, третий мужчина — пропал», — написано в telegram-канале ведомства. Сообщается, что все трое направлялись из Угута домой в юрты Купландеевы. Дальнейшие обстоятельства происшествия выясняются. Сотрудники МЧС предупреждают, что в ледоход выход на лед крайне опасен. Это уже второе происшествие на реках Югры. Ранее в селе Ванзеват (Белоярский район ХМАО) на пойме реки Оби был о бнаружен труп 68-летнего пенсионера. Лодка, на которой он выплыл, перевернулась и потопила мужчину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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