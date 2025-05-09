В ХМАО мужчина пропал из-за перевернувшейся лодки

В Сургутском районе ХМАО на реке Большой Юган перевернулась моторная лодка, где сидели два мужчины и одна женщина. Двое югорчан спаслись, но один пропал, сообщили в ГУ МЧС России по Югре.
«9 мая в 15:43 поступило сообщение: 8 мая около 13:00 на 301 км реки (в районе юрт Мултановых) перевернулась моторная лодка с тремя взрослыми… Двое (мужчина и женщина) спаслись, третий мужчина — пропал», — написано в telegram-канале ведомства.
Сообщается, что все трое направлялись из Угута домой в юрты Купландеевы. Дальнейшие обстоятельства происшествия выясняются. Сотрудники МЧС предупреждают, что в ледоход выход на лед крайне опасен.
Это уже второе происшествие на реках Югры. Ранее в селе Ванзеват (Белоярский район ХМАО) на пойме реки Оби был о бнаружен труп 68-летнего пенсионера. Лодка, на которой он выплыл, перевернулась и потопила мужчину.
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