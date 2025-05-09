09 мая 2025

Бастрыкин потребовал отдать в суд дело 130 обманутых покупателей коттеджей под Челябинском

Бастрыкин потребовал прекратить волокиту с обманутыми челябинцами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Бастрыкин потребовал ускорить ход дела обманутых инвесторов в жилье
Александр Бастрыкин потребовал ускорить ход дела обманутых инвесторов в жилье Фото:

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал прекратить волокиту и отдать дело обманутых челябинцев, которые не могут дождаться постройки ранее оплаченных домов в микрорайоне Ясное Небо под Кременкулем, в суд. Об этом сообщается в telegram-канале СУ СКР России.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о причинах допущенной по уголовному делу волокиты. Кроме того, принять меры к завершению расследования уголовного дела в кратчайшие сроки с направлением в суд для рассмотрения, о чем представить доклад», — говорится в сообщении следкома.

В приемную Бастрыкина обратилась челябинка, заявившая о мошеннических действиях в отношении порядка 130 покупателей частных домов в микрорайоне Ясное Небо Кременкульского сельского поселения. По информации заявительницы, в 2023-2024 годах покупатели заключили с подрядчиком — компанией «Ин-строй» — договоры на строительство жилых домов и полностью внесли оплату за услуги. К настоящему времени возведены лишь два демонстрационных объекта, а сроки сдачи оставшихся зданий неоднократно переносились, сообщили ив СКР. В следкоме отметили, что многочисленные обращения пострадавших в различные инстанции не принесли ожидаемого результата.

URA.RU отправило запрос компании «Ин-строй» с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. Ответ будет опубликован после его получения. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал прекратить волокиту и отдать дело обманутых челябинцев, которые не могут дождаться постройки ранее оплаченных домов в микрорайоне Ясное Небо под Кременкулем, в суд. Об этом сообщается в telegram-канале СУ СКР России. «Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о причинах допущенной по уголовному делу волокиты. Кроме того, принять меры к завершению расследования уголовного дела в кратчайшие сроки с направлением в суд для рассмотрения, о чем представить доклад», — говорится в сообщении следкома. В приемную Бастрыкина обратилась челябинка, заявившая о мошеннических действиях в отношении порядка 130 покупателей частных домов в микрорайоне Ясное Небо Кременкульского сельского поселения. По информации заявительницы, в 2023-2024 годах покупатели заключили с подрядчиком — компанией «Ин-строй» — договоры на строительство жилых домов и полностью внесли оплату за услуги. К настоящему времени возведены лишь два демонстрационных объекта, а сроки сдачи оставшихся зданий неоднократно переносились, сообщили ив СКР. В следкоме отметили, что многочисленные обращения пострадавших в различные инстанции не принесли ожидаемого результата. URA.RU отправило запрос компании «Ин-строй» с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. Ответ будет опубликован после его получения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...