Бастрыкин потребовал отдать в суд дело 130 обманутых покупателей коттеджей под Челябинском

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал прекратить волокиту и отдать дело обманутых челябинцев, которые не могут дождаться постройки ранее оплаченных домов в микрорайоне Ясное Небо под Кременкулем, в суд. Об этом сообщается в telegram-канале СУ СКР России.
«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о причинах допущенной по уголовному делу волокиты. Кроме того, принять меры к завершению расследования уголовного дела в кратчайшие сроки с направлением в суд для рассмотрения, о чем представить доклад», — говорится в сообщении следкома.
В приемную Бастрыкина обратилась челябинка, заявившая о мошеннических действиях в отношении порядка 130 покупателей частных домов в микрорайоне Ясное Небо Кременкульского сельского поселения. По информации заявительницы, в 2023-2024 годах покупатели заключили с подрядчиком — компанией «Ин-строй» — договоры на строительство жилых домов и полностью внесли оплату за услуги. К настоящему времени возведены лишь два демонстрационных объекта, а сроки сдачи оставшихся зданий неоднократно переносились, сообщили ив СКР. В следкоме отметили, что многочисленные обращения пострадавших в различные инстанции не принесли ожидаемого результата.
URA.RU отправило запрос компании «Ин-строй» с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. Ответ будет опубликован после его получения.
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