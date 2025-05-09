09 мая 2025

В ЯНАО начался ледоход. Видео

На Большой Оби в ЯНАО начались подвижки льда
© Служба новостей «URA.RU»
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В Горках лед сместился на 50 метров
В Горках лед сместился на 50 метров Фото:

Жители Шурышкарского района ЯНАО заметили первые подвижки льда на Большой Оби. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

«Ледяной панцирь Большой Оби сделал робкие шаги к весне. В Горках час назад произошла подвижка: ледовая корка сдвинулась примерно на 50 метров», — пишут ямальцы в telegram-канале «Мужи-Информ».

Голова ледохода на Оби находится в 89 километрах от границы с Ямалом. Продвижение крайне быстро — на 50 километров в сутки.

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Жители Шурышкарского района ЯНАО заметили первые подвижки льда на Большой Оби. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях. «Ледяной панцирь Большой Оби сделал робкие шаги к весне. В Горках час назад произошла подвижка: ледовая корка сдвинулась примерно на 50 метров», — пишут ямальцы в telegram-канале «Мужи-Информ». Голова ледохода на Оби находится в 89 километрах от границы с Ямалом. Продвижение крайне быстро — на 50 километров в сутки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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