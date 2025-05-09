В Горках лед сместился на 50 метров
Жители Шурышкарского района ЯНАО заметили первые подвижки льда на Большой Оби. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.
«Ледяной панцирь Большой Оби сделал робкие шаги к весне. В Горках час назад произошла подвижка: ледовая корка сдвинулась примерно на 50 метров», — пишут ямальцы в telegram-канале «Мужи-Информ».
Голова ледохода на Оби находится в 89 километрах от границы с Ямалом. Продвижение крайне быстро — на 50 километров в сутки.
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