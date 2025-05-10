«Балтика» спустя сезон вернулась в Российскую премьер-лигу

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Футболисты калининградской «Балтики» сыграли вничью на выезде с новороссийским «Черноморцем» со счетом 0:0
Футболисты калининградской «Балтики» сыграли вничью на выезде с новороссийским «Черноморцем» со счетом 0:0 Фото:

Футболисты калининградской «Балтики» досрочно обеспечили себе возвращение в Мир — Российскую премьер-лигу (РПЛ) по итогам сезона ФНЛ. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В матче 32-го тура «Балтика» на выезде сыграла вничью с новороссийским «Черноморцем» со счетом 0:0, что позволило команде гарантировать себе место в РПЛ за несколько туров до окончания чемпионата. «Балтика», набравшая 67 очков после 32 туров и возглавляющая турнирную таблицу, уже не опустится ниже второго места. Ближайший преследователь — московское «Торпедо», расположившееся на третьей строчке, имеет в активе 58 очков и даже при максимальном наборе баллов в оставшихся турах не сможет обойти калининградский клуб по дополнительным показателям.

Калининградская команда «Балтика» возвращается в РПЛ спустя всего один сезон после вылета из элитного дивизиона. В сезоне-2023/24 «Балтика» впервые с 1998 года играла среди сильнейших клубов страны, однако заняла 15-е место и покинула премьер-лигу. Теперь коллектив под руководством нового тренерского штаба сумел оперативно решить задачу повышения в классе и вновь будет представлять Калининградскую область на высшем уровне российского футбола.

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Футболисты калининградской «Балтики» досрочно обеспечили себе возвращение в Мир — Российскую премьер-лигу (РПЛ) по итогам сезона ФНЛ. Об этом сообщает пресс-служба клуба. В матче 32-го тура «Балтика» на выезде сыграла вничью с новороссийским «Черноморцем» со счетом 0:0, что позволило команде гарантировать себе место в РПЛ за несколько туров до окончания чемпионата. «Балтика», набравшая 67 очков после 32 туров и возглавляющая турнирную таблицу, уже не опустится ниже второго места. Ближайший преследователь — московское «Торпедо», расположившееся на третьей строчке, имеет в активе 58 очков и даже при максимальном наборе баллов в оставшихся турах не сможет обойти калининградский клуб по дополнительным показателям. Калининградская команда «Балтика» возвращается в РПЛ спустя всего один сезон после вылета из элитного дивизиона. В сезоне-2023/24 «Балтика» впервые с 1998 года играла среди сильнейших клубов страны, однако заняла 15-е место и покинула премьер-лигу. Теперь коллектив под руководством нового тренерского штаба сумел оперативно решить задачу повышения в классе и вновь будет представлять Калининградскую область на высшем уровне российского футбола.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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