В Индии обвинили Пакистан в нарушении перемирия

Министр Джамму и Кашмира Абдулла: ПВО Индии отражает удары Пакистана
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В Индии заявили, что Пакистан запустил ракеты в районе Кашмира
В Индии заявили, что Пакистан запустил ракеты в районе Кашмира Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта между Индией и Пакистаном

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Индии открыли огонь по воздушным целям со стороны Пакистана в центре города Сринагар, расположенного в союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом сообщил главный министр региона Омар Абдулла на своей странице в социальных сетях.

«Что, черт возьми, только что произошло с прекращением огня? Взрывы слышны по всему Сринагару. <...> Это не прекращение огня. Подразделения ПВО в центре Сринагара только что открыли огонь [отражая воздушные цели со стороны Пакистана], — написал Абдулла в своих соцсетях, прикрепив к своему сообщению соответствующее видео. На кадрах ролика видно, как военные используют средства ПВО для отражения воздушных угроз.

Дополнительные подробности о характере цели, по которой был открыт огонь, а также о возможных последствиях инцидента пока не сообщаются. Власти и официальный представитель вооруженных сил Индии не делали дополнительных заявлений по ситуации в Сринагаре.

Инцидент с применением ПВО в Сринагаре произошел на фоне недавней стрельбы на границе Индии и Пакистана в округе Пунч штата Джамму и Кашмир, где стороны обменялись огнем, несмотря на действующее перемирие. В последнее время случаи вооруженных столкновений в регионе участились, а индийские власти усилили меры безопасности и предоставили армии расширенные полномочия после недавнего теракта в Пахалгаме.

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) Индии открыли огонь по воздушным целям со стороны Пакистана в центре города Сринагар, расположенного в союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом сообщил главный министр региона Омар Абдулла на своей странице в социальных сетях. «Что, черт возьми, только что произошло с прекращением огня? Взрывы слышны по всему Сринагару. <...> Это не прекращение огня. Подразделения ПВО в центре Сринагара только что открыли огонь [отражая воздушные цели со стороны Пакистана], — написал Абдулла в своих соцсетях, прикрепив к своему сообщению соответствующее видео. На кадрах ролика видно, как военные используют средства ПВО для отражения воздушных угроз. Дополнительные подробности о характере цели, по которой был открыт огонь, а также о возможных последствиях инцидента пока не сообщаются. Власти и официальный представитель вооруженных сил Индии не делали дополнительных заявлений по ситуации в Сринагаре. Инцидент с применением ПВО в Сринагаре произошел на фоне недавней стрельбы на границе Индии и Пакистана в округе Пунч штата Джамму и Кашмир, где стороны обменялись огнем, несмотря на действующее перемирие. В последнее время случаи вооруженных столкновений в регионе участились, а индийские власти усилили меры безопасности и предоставили армии расширенные полномочия после недавнего теракта в Пахалгаме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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