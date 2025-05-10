В Индии обвинили Пакистан в нарушении перемирия

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Индии открыли огонь по воздушным целям со стороны Пакистана в центре города Сринагар, расположенного в союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом сообщил главный министр региона Омар Абдулла на своей странице в социальных сетях.
«Что, черт возьми, только что произошло с прекращением огня? Взрывы слышны по всему Сринагару. <...> Это не прекращение огня. Подразделения ПВО в центре Сринагара только что открыли огонь [отражая воздушные цели со стороны Пакистана], — написал Абдулла в своих соцсетях, прикрепив к своему сообщению соответствующее видео. На кадрах ролика видно, как военные используют средства ПВО для отражения воздушных угроз.
Дополнительные подробности о характере цели, по которой был открыт огонь, а также о возможных последствиях инцидента пока не сообщаются. Власти и официальный представитель вооруженных сил Индии не делали дополнительных заявлений по ситуации в Сринагаре.
Инцидент с применением ПВО в Сринагаре произошел на фоне недавней стрельбы на границе Индии и Пакистана в округе Пунч штата Джамму и Кашмир, где стороны обменялись огнем, несмотря на действующее перемирие. В последнее время случаи вооруженных столкновений в регионе участились, а индийские власти усилили меры безопасности и предоставили армии расширенные полномочия после недавнего теракта в Пахалгаме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.