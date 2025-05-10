Временно исполняющий полномочия главы Кургана Антон Науменко принял участие в церемонии передачи «Капсулы Победы» будущим поколениям. Торжественное мероприятие состоялось 8 мая в Музее истории города и было приурочено к 80-летию Победы. Об этом сообщает администрация Кургана.
«Я уверен: спустя 20 лет горожане не забудут истории, и, прочитав наше послание, будут гордиться городом трудовой доблести. Поздравляю всех с наступающим 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.», — сказал Антон Науменко на церемонии.
Отмечается, что федеральный проект «Капсула Победы» призван сохранить память о трудовом подвиге советского народа. Основную капсулу заложили 7 мая в Ярославле, а ее копия теперь хранится в Кургане. В капсулу времени поместили исторические материалы, видеонапутствие от горожан и обращение труженицы тыла Татьяны Федотовой. Сообщения будущим поколениям передали сотрудники медучреждений, предприятий «Курганприбор», фармзавод «Синтез», а также представители культуры, спорта, образования и молодежь. Капсулу разместят в Музее истории города, а в будущем выделят для нее отдельный стенд. Вскрытие запланировано на 2045 год — к 100-летию Победы.
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