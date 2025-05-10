Путин не будет отвечать на вопросы СМИ, ограничится важным заявлением

Путин проведет пресс-конференцию в Кремле
Президент России Владимир Путин выступит с содержательным заявлением, без проведения пресс-конференции и возможности задать вопросы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Итог этих четырех рабочих дней, он (Путин — прим. URA.RU) ) сделает заявление. Но учитывая, что сейчас уже начало первого, мы обойдемся без вопросов. Заявление будет содержательным», — сообщил Песков. Президент завершил серию международных встреч в Кремле.
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