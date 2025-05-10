10 мая 2025

Путин не будет отвечать на вопросы СМИ, ограничится важным заявлением

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин проведет пресс-конференцию в Кремле
Путин проведет пресс-конференцию в Кремле Фото:

Президент России Владимир Путин выступит с содержательным заявлением, без проведения пресс-конференции и возможности задать вопросы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Итог этих четырех рабочих дней, он (Путин — прим. URA.RU) ) сделает заявление. Но учитывая, что сейчас уже начало первого, мы обойдемся без вопросов. Заявление будет содержательным», — сообщил Песков. Президент завершил серию международных встреч в Кремле.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин выступит с содержательным заявлением, без проведения пресс-конференции и возможности задать вопросы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Итог этих четырех рабочих дней, он (Путин — прим. URA.RU) ) сделает заявление. Но учитывая, что сейчас уже начало первого, мы обойдемся без вопросов. Заявление будет содержательным», — сообщил Песков. Президент завершил серию международных встреч в Кремле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...