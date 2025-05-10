Челябинцам предложили вложиться в люксовые апартаменты на озерах региона. Скрин

Авито: топ-6 самых дорогих апартаментов на берегу озер в Челябинской области

11 мая 2025 в 04:28 Размер текста - 17 +

Недвижимость на берегу Тургояка всегда пользуется спросом у жителей и гостей региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области на рынке курортной недвижимости появился ряд предложений по покупке апартаментов на берегу озер. Цены на помещения для отдыха доходят до 35 миллионов рублей. Желающим они презентованы у Тургояка, Большого Теренкуля, Увильдов, Еткуля и Елового как для комфортного проживания, так и в качестве выгодной инвестиции. Соответствующие объявления опубликованы на интернет-площадке объявлений. Так, на продажу выставлены двухкомнатные апартаменты на курорте «Тургояк резорт» площадью 66,1 кв. метра по цене 35,6 млн рублей. На территории доступны апарт-отели, глэмпинги, термальные бассейны, сауны, SPA-центры, собственный пляж, спортивные и игровые площадки, рестораны и парки. Новость по теме Маршрут понятен: как добраться до челябинских озер из столицы региона «Реальная доходность от сдачи апартамента составляет 12%. За счет капитализации, доходность достигает 20%. А с учетом удорожания недвижимости доход от инвестиций — до 40% годовых. Апартаменты станут ценным активом благодаря высокому спросу», — говорится в сообщении на сайте «Авито». Трехкомнатные апартаменты площадью 117 квадратных метров за 27 млн рублей предлагаются на территории базы отдыха «Лесная», у озера Большой Теренкуль. Недвижимость расположена на втором этаже двухэтажного дома в окружении соснового бора. Как отмечается в описании объекта, территория дома обособленная, в нем восемь собственников. Для каждого предусмотрено индивидуальное парковочное место и выделенное цокольное пространство. Для удобства жителей также оборудовано общее помещение для хранения спортивного и досугового инвентаря. Еще одна курортная недвижимость реализуется на территории санатория «Увильды». Здесь желающим предлагают приобрести двухкомнатные апартаменты площадью 120,2 квадратных метра за 26 миллионов рублей. В числе преимуществ жилья владелец отметил частный пляж с золотистым песком, теннисный корт, закрытую охраняемую территорию, детскую игровую площадку, зону для барбекю и мангал, а также наличие фитнес-центра поблизости. Как указано в объявлении, стоимость обслуживания апартаментов на Увильдах зависит от площади и набора предоставляемых услуг, обычно составляя от 18 до 30 тысяч рублей в месяц. Эти расходы включают коммунальные платежи, охрану территории, обслуживание инженерных систем и дополнительные удобства для жильцов комплекса. В Миасском городском округе, в селе Сыростан, выставлены на продажу двухуровневые четырехкомнатные апартаменты площадью 103,8 квадратных метра за 25,8 миллиона рублей. Дом построен в 2021 году. Здесь выполнен дизайнерский ремонт, установлены панорамные окна, есть балкон и лоджия. Высота потолков составляет три метра, предусмотрен теплый пол. В наличии кондиционер, холодильник, стиральная и посудомоечная машины, а также водонагреватель. «Family-аллея шале №1, всегда тихо и при этом близко к подъемнику и всей инфраструктуре. В апартаментах на первом уровне прихожая, большая гостиная, совмещенная с кухней, большая спальня и санузел. На втором уровне две спальни и санузел», — подчеркнул продавец. Также за 22,5 млн рублей выставлены на продажу двухкомнатные апартаменты площадью 94 кв. метра на термальном курорте «Баден-Баден Термы Еткуль». Они располагаются в 40 километрах от Челябинска на берегу озера Боровушка, в окружении соснового леса. По словам владельца, апартаменты является хорошей инвестицией: недвижимость можно сдавать и получать пассивный доход. В инфраструктуру курорта входят два открытых термальных бассейна с минеральной водой, банный комплекс с тематическими банями и саунами, тренажерный зал, SPA-центр, детские площадки, контактный зоопарк, пляж с зоной для волейбола и ресторанный комплекс. А на берегу озера Еловое в Чебаркульском городском округе продаются двухкомнатные апартаменты площадью 76,8 квадратных метров по цене 22 миллиона рублей. Согласно опубликованной информации, квартира находится в десятиэтажном кирпичном доме на закрытой охраняемой территории. Апартаменты располагают личной кладовкой на первом этаже, лоджией, качественным ремонтом, всей мебелью и бытовой техникой. В квартире установлены кондиционер, водонагреватель, фильтр для воды. Из окон открывается вид на сосновый бор. «Территория под охраной, въезд с пульта. Парковочное место всегда есть прямо возле дома. Во дворе небольшая шашлычная зона. До центрального пляжа две минуты ходьбы, а рядом расположен скандинавский парк-отель с развитой инфраструктурой и зонами отдыха», — говорится в сообщении продавца на «Авито». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области на рынке курортной недвижимости появился ряд предложений по покупке апартаментов на берегу озер. Цены на помещения для отдыха доходят до 35 миллионов рублей. Желающим они презентованы у Тургояка, Большого Теренкуля, Увильдов, Еткуля и Елового как для комфортного проживания, так и в качестве выгодной инвестиции. Соответствующие объявления опубликованы на интернет-площадке объявлений. Так, на продажу выставлены двухкомнатные апартаменты на курорте «Тургояк резорт» площадью 66,1 кв. метра по цене 35,6 млн рублей. На территории доступны апарт-отели, глэмпинги, термальные бассейны, сауны, SPA-центры, собственный пляж, спортивные и игровые площадки, рестораны и парки. «Реальная доходность от сдачи апартамента составляет 12%. За счет капитализации, доходность достигает 20%. А с учетом удорожания недвижимости доход от инвестиций — до 40% годовых. Апартаменты станут ценным активом благодаря высокому спросу», — говорится в сообщении на сайте «Авито». Трехкомнатные апартаменты площадью 117 квадратных метров за 27 млн рублей предлагаются на территории базы отдыха «Лесная», у озера Большой Теренкуль. Недвижимость расположена на втором этаже двухэтажного дома в окружении соснового бора. Как отмечается в описании объекта, территория дома обособленная, в нем восемь собственников. Для каждого предусмотрено индивидуальное парковочное место и выделенное цокольное пространство. Для удобства жителей также оборудовано общее помещение для хранения спортивного и досугового инвентаря. Еще одна курортная недвижимость реализуется на территории санатория «Увильды». Здесь желающим предлагают приобрести двухкомнатные апартаменты площадью 120,2 квадратных метра за 26 миллионов рублей. В числе преимуществ жилья владелец отметил частный пляж с золотистым песком, теннисный корт, закрытую охраняемую территорию, детскую игровую площадку, зону для барбекю и мангал, а также наличие фитнес-центра поблизости. Как указано в объявлении, стоимость обслуживания апартаментов на Увильдах зависит от площади и набора предоставляемых услуг, обычно составляя от 18 до 30 тысяч рублей в месяц. Эти расходы включают коммунальные платежи, охрану территории, обслуживание инженерных систем и дополнительные удобства для жильцов комплекса. В Миасском городском округе, в селе Сыростан, выставлены на продажу двухуровневые четырехкомнатные апартаменты площадью 103,8 квадратных метра за 25,8 миллиона рублей. Дом построен в 2021 году. Здесь выполнен дизайнерский ремонт, установлены панорамные окна, есть балкон и лоджия. Высота потолков составляет три метра, предусмотрен теплый пол. В наличии кондиционер, холодильник, стиральная и посудомоечная машины, а также водонагреватель. «Family-аллея шале №1, всегда тихо и при этом близко к подъемнику и всей инфраструктуре. В апартаментах на первом уровне прихожая, большая гостиная, совмещенная с кухней, большая спальня и санузел. На втором уровне две спальни и санузел», — подчеркнул продавец. Также за 22,5 млн рублей выставлены на продажу двухкомнатные апартаменты площадью 94 кв. метра на термальном курорте «Баден-Баден Термы Еткуль». Они располагаются в 40 километрах от Челябинска на берегу озера Боровушка, в окружении соснового леса. По словам владельца, апартаменты является хорошей инвестицией: недвижимость можно сдавать и получать пассивный доход. В инфраструктуру курорта входят два открытых термальных бассейна с минеральной водой, банный комплекс с тематическими банями и саунами, тренажерный зал, SPA-центр, детские площадки, контактный зоопарк, пляж с зоной для волейбола и ресторанный комплекс. А на берегу озера Еловое в Чебаркульском городском округе продаются двухкомнатные апартаменты площадью 76,8 квадратных метров по цене 22 миллиона рублей. Согласно опубликованной информации, квартира находится в десятиэтажном кирпичном доме на закрытой охраняемой территории. Апартаменты располагают личной кладовкой на первом этаже, лоджией, качественным ремонтом, всей мебелью и бытовой техникой. В квартире установлены кондиционер, водонагреватель, фильтр для воды. Из окон открывается вид на сосновый бор. «Территория под охраной, въезд с пульта. Парковочное место всегда есть прямо возле дома. Во дворе небольшая шашлычная зона. До центрального пляжа две минуты ходьбы, а рядом расположен скандинавский парк-отель с развитой инфраструктурой и зонами отдыха», — говорится в сообщении продавца на «Авито».