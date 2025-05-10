10 мая 2025
09 мая 2025

В Тюмени на 9 Мая потерялись два маленьких мальчика

Росгвардейцы спасли двух потерявшихся детей на праздновании Дня Победы в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Дети потерялись на площади 400-летия Тюмени и на ведомственной выставке Росгвардии
Дети потерялись на площади 400-летия Тюмени и на ведомственной выставке Росгвардии Фото:

В Тюмени росгвардейцы нашли двух потерявшихся детей во время празднования Дня Победы. Первый инцидент произошел на площади 400-летия Тюмени — мальчик, увлекшись просмотром военной техники, потерял родителей. Об этом сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.

«На площади 400-летия Тюмени малыш настолько сильно увлекся рассматриванием военной техники, что потерял родителей из виду. На помощь пришел офицер военной автомобильной инспекции капитан Илья Лисин», — сообщается в telegram-канале Инфоцентра.

Второй случай произошел на ведомственной выставке Росгвардии: капитан полиции Людмила Попова заметила плачущего мальчика по имени Ян, который искал маму. Сотрудник отвлекла малыша, познакомила его с росгвардейцами и помогла в поисках родственников. В итоге ребенок был передан бабушке, а затем и матери.

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В Тюмени росгвардейцы нашли двух потерявшихся детей во время празднования Дня Победы. Первый инцидент произошел на площади 400-летия Тюмени — мальчик, увлекшись просмотром военной техники, потерял родителей. Об этом сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области. «На площади 400-летия Тюмени малыш настолько сильно увлекся рассматриванием военной техники, что потерял родителей из виду. На помощь пришел офицер военной автомобильной инспекции капитан Илья Лисин», — сообщается в telegram-канале Инфоцентра. Второй случай произошел на ведомственной выставке Росгвардии: капитан полиции Людмила Попова заметила плачущего мальчика по имени Ян, который искал маму. Сотрудник отвлекла малыша, познакомила его с росгвардейцами и помогла в поисках родственников. В итоге ребенок был передан бабушке, а затем и матери.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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