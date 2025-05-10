10 мая 2025
09 мая 2025

Эвтаназия в ХМАО: почему жители просят усыпить здоровых питомцев

В ХМАО массово усыпляют домашних животных из-за аллергии
© Служба новостей «URA.RU»
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По просьбе жителей эвтаназия животных не проводится (архивное фото)
По просьбе жителей эвтаназия животных не проводится (архивное фото) Фото:

В ХМАО наблюдается рост числа обращений граждан в ветеринарные организации с просьбами об эвтаназии домашних питомцев. Основным фактором, побуждающим владельцев к такому решению, является развитие аллергических реакций у хозяев. Об этом сообщает издание «Вестник», ссылаясь на окружную ветслужбу.

«Жители Югры массово относят животных на усыпление из-за аллергии. На сегодня — это один из самых частых мотивов к умерщвлению питомцев», — сообщили в telegram-канале «Вестник». Также среди причин обращения за эвтаназией специалисты называют желание избавиться от животных, доставшихся «по наследству», а также намерение переехать в другой регион. Некоторые жители идут на крайнюю меру из-за проявлений агрессии у животных по отношению к людям или другим животным.

В службе подчеркивают, что эвтаназия животных по просьбе владельцев в ХМАО не проводится. Процедуру усыпления применяют только в случае наличия у животного тяжелых заболеваний или травм, несовместимых с жизнью.

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В ХМАО наблюдается рост числа обращений граждан в ветеринарные организации с просьбами об эвтаназии домашних питомцев. Основным фактором, побуждающим владельцев к такому решению, является развитие аллергических реакций у хозяев. Об этом сообщает издание «Вестник», ссылаясь на окружную ветслужбу. «Жители Югры массово относят животных на усыпление из-за аллергии. На сегодня — это один из самых частых мотивов к умерщвлению питомцев», — сообщили в telegram-канале «Вестник». Также среди причин обращения за эвтаназией специалисты называют желание избавиться от животных, доставшихся «по наследству», а также намерение переехать в другой регион. Некоторые жители идут на крайнюю меру из-за проявлений агрессии у животных по отношению к людям или другим животным. В службе подчеркивают, что эвтаназия животных по просьбе владельцев в ХМАО не проводится. Процедуру усыпления применяют только в случае наличия у животного тяжелых заболеваний или травм, несовместимых с жизнью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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