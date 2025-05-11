Путин назвал приехавших на 9 Мая глав государств лидерами по характеру

Главы государств, прибывшие в Москву на празднование 80-й годовщины Победы, продемонстрировали лидерские качества и убежденность, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом он сообщил журналистам в Кремле, подчеркнув, что эти политики приехали в Россию, несмотря на попытки давления со стороны других стран.
«Кого пытались запугать из тех, кто приехал в Москву на празднование победы над нацистской Германией? Кого пытались запугать? Ведь те, кто приехал к нам — это лидеры не по должностному положению, не по должности, это лидеры по характеру, по своим убеждениям и по готовности отстаивать свои убеждения», — подчеркнул Путин.
Он также отметил, что попытки оказать влияние на зарубежных гостей исходили от тех, кто «встает по стойке смирно, и отдает честь, и аплодирует бывшим солдатам СС, и возводит в ранг национальных героев тех, кто во время Второй мировой войны сотрудничал с Гитлером». По словам российского лидера, подобные действия являются «покушением с явно негодными средствами», а их инициаторы «не соответствуют тому замаху, на который они сами рассчитывают».
В ходе беседы с представителями СМИ в Кремле Путин выразил благодарность зарубежным гостям за участие в памятных мероприятиях и подчеркнул значимость международной солидарности в вопросах сохранения памяти о событиях Второй мировой войны. Российский президент отметил, что готовность лидеров приехать на торжества говорит о том, что они разделяют общие ценности и не поддаются внешнему давлению. Заявление Путина по итогам мероприятий в честь Победы длилось 19 минут.
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