Заявление Владимира Путина для СМИ: полное видео

Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле
© Служба новостей «URA.RU»
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Один из главных тезисов в выступлении Путина - возобновление переговоров по ситуации на Украине
Один из главных тезисов в выступлении Путина - возобновление переговоров по ситуации на Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент России Владимир Путин выступил перед журналистами. Один из главных тезисов, озвученных главой государства — возобновление переговоров по украинскому конфликту. Украинским властям было рекомендовано вновь начать прямые переговоры с Россией, ранее приостановленные по инициативе Киева. В качестве наиболее подходящего места для возобновления диалога рассматривается Стамбул, а старт переговорного процесса намечен на 15 мая.

«Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими», — сказал Путин. Президент Российской Федерации пояснил, что подразумевается восстановление прямых переговоров между сторонами, которые должны проходить без каких-либо предварительных требований. Кроме того, он отметил важность немедленного начала диалога. URA RU публикует полное видео заявления Владимира Путина для СМИ.

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Президент России Владимир Путин выступил перед журналистами. Один из главных тезисов, озвученных главой государства — возобновление переговоров по украинскому конфликту. Украинским властям было рекомендовано вновь начать прямые переговоры с Россией, ранее приостановленные по инициативе Киева. В качестве наиболее подходящего места для возобновления диалога рассматривается Стамбул, а старт переговорного процесса намечен на 15 мая. «Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими», — сказал Путин. Президент Российской Федерации пояснил, что подразумевается восстановление прямых переговоров между сторонами, которые должны проходить без каких-либо предварительных требований. Кроме того, он отметил важность немедленного начала диалога. URA RU публикует полное видео заявления Владимира Путина для СМИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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