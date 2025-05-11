Заявление Владимира Путина для СМИ: полное видео

Президент России Владимир Путин выступил перед журналистами. Один из главных тезисов, озвученных главой государства — возобновление переговоров по украинскому конфликту. Украинским властям было рекомендовано вновь начать прямые переговоры с Россией, ранее приостановленные по инициативе Киева. В качестве наиболее подходящего места для возобновления диалога рассматривается Стамбул, а старт переговорного процесса намечен на 15 мая.
«Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими», — сказал Путин. Президент Российской Федерации пояснил, что подразумевается восстановление прямых переговоров между сторонами, которые должны проходить без каких-либо предварительных требований. Кроме того, он отметил важность немедленного начала диалога. URA RU публикует полное видео заявления Владимира Путина для СМИ.
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