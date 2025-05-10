В Сургуте на площадку для выгула и дрессировки собак выделили миллионы

В парке «За Саймой» в Сургуте (ХМАО) появится площадка для выгула и дрессировки собак. Проект поддержала администрация города, одобрив выделение на его реализацию более 7,355 млн рублей, соответствующее распоряжение выпустили в администрации города.
«Поддержать в целях реализации в 2025 году инициативный проект „Экопарк „За Саймой“. Площадка для дрессировки и выгула собак“, — сказано в документе. Финансирование получит движение помощи бездомным животным „Дай лапу“.
Ранее URA.RU сообщало, что количество обращений владельцев домашних животных в ветклиники ХМАО с просьбой об эвтаназии значительно возросло. Главной причиной такого решения становится появление аллергии у хозяев питомцев.
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