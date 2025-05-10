10 мая 2025
09 мая 2025

В Сургуте на площадку для выгула и дрессировки собак выделили миллионы

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадка для выгула собак должная появится в 2025 году
Площадка для выгула собак должная появится в 2025 году Фото:

В парке «За Саймой» в Сургуте (ХМАО) появится площадка для выгула и дрессировки собак. Проект поддержала администрация города, одобрив выделение на его реализацию более 7,355 млн рублей, соответствующее распоряжение выпустили в администрации города.

«Поддержать в целях реализации в 2025 году инициативный проект „Экопарк „За Саймой“. Площадка для дрессировки и выгула собак“, — сказано в документе. Финансирование получит движение помощи бездомным животным „Дай лапу“.

Ранее URA.RU сообщало, что количество обращений владельцев домашних животных в ветклиники ХМАО с просьбой об  эвтаназии значительно возросло. Главной причиной такого решения становится появление аллергии у хозяев питомцев. 

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В парке «За Саймой» в Сургуте (ХМАО) появится площадка для выгула и дрессировки собак. Проект поддержала администрация города, одобрив выделение на его реализацию более 7,355 млн рублей, соответствующее распоряжение выпустили в администрации города. «Поддержать в целях реализации в 2025 году инициативный проект „Экопарк „За Саймой“. Площадка для дрессировки и выгула собак“, — сказано в документе. Финансирование получит движение помощи бездомным животным „Дай лапу“. Ранее URA.RU сообщало, что количество обращений владельцев домашних животных в ветклиники ХМАО с просьбой об  эвтаназии значительно возросло. Главной причиной такого решения становится появление аллергии у хозяев питомцев. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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