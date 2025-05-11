США возобновили поставки риса в Россию

В марте 2025 года Соединенные Штаты экспортировали в Россию дикий рис на сумму около 294,2 тысячи долларов, что стало рекордным значением с 2015 года. Об этом сообщает американская статслужба.
«Россия в феврале возобновила покупки дикого риса у США — тогда его было куплено на 154,7 тысячи долларов, а в марте уже на 294,2 тысячи», — передает РИА Новости данные американской службы. Там добавили, что последний раз объем закупок дикого риса из США российскими компаниями превышал нынешний показатель в апреле 2015 года.
Регулярные поставки этого продукта прекратились к марту 2022 года, после чего осуществлялись лишь единичные отгрузки, последняя из которых была зафиксирована в мае прошлого года. Обычные сорта риса Россия также не импортирует из США с апреля 2022 года. В марте текущего года общий объем экспорта дикого риса из Соединенных Штатов составил два миллиона долларов, при этом Россия стала основным покупателем продукции.
Ранее США вновь начали поставки косметической продукции в Россию. В марте объем импорта достиг 504 тысяч единиц, что стало максимальным показателем за последние три года. Основную долю поставок составляли румяна.
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