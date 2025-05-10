10 мая 2025
09 мая 2025

В тюменском селе уровень воды в реке Ишим снова вырос на десятки сантиметров. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ишиме уровень воды в реке снова снизился
В Ишиме уровень воды в реке снова снизился Фото:
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Паводок в Тюменской области-2025

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в селе Викулово за сутки вырос на 35 сантиметров и достиг отметки в 708 сантиметров. Критическая отметка здесь составляет 1000 сантиметров. Такая информация представлена на сайте сервиса паводок72.рф.

«Гидропост Ишим — Викулово. Изменения +35 см, уровень воды 708 см», — указано на сайте. При этом в Абатском районе рост воды не такой значительный, как днем ранее. На 11 мая он вырос на 16 сантиметров и достиг отметки в 1112 сантиметров.

На остальных участках рек в Тюменской области обстановка стабилизируется. Данные по уровню воды следующие:

  • В Ишиме река Ишим -7 (916 см);
  • в Ялуторовске река Тобол -1 (527 см);
  • в Тобольске река Иртыш +3 (655 см)
  • в Тюмени река Тура на 10 мая 2025г. 604 см;
  • в Ильинке река Ишим -3 (796 см).
В Абатском районе за сутки вода прибыла еще на 16 сантиметров
В Абатском районе за сутки вода прибыла еще на 16 сантиметров
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В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в селе Викулово за сутки вырос на 35 сантиметров и достиг отметки в 708 сантиметров. Критическая отметка здесь составляет 1000 сантиметров. Такая информация представлена на сайте сервиса паводок72.рф. «Гидропост Ишим — Викулово. Изменения +35 см, уровень воды 708 см», — указано на сайте. При этом в Абатском районе рост воды не такой значительный, как днем ранее. На 11 мая он вырос на 16 сантиметров и достиг отметки в 1112 сантиметров. На остальных участках рек в Тюменской области обстановка стабилизируется. Данные по уровню воды следующие:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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