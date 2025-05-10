В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в селе Викулово за сутки вырос на 35 сантиметров и достиг отметки в 708 сантиметров. Критическая отметка здесь составляет 1000 сантиметров. Такая информация представлена на сайте сервиса паводок72.рф.
«Гидропост Ишим — Викулово. Изменения +35 см, уровень воды 708 см», — указано на сайте. При этом в Абатском районе рост воды не такой значительный, как днем ранее. На 11 мая он вырос на 16 сантиметров и достиг отметки в 1112 сантиметров.
На остальных участках рек в Тюменской области обстановка стабилизируется. Данные по уровню воды следующие:
- В Ишиме река Ишим -7 (916 см);
- в Ялуторовске река Тобол -1 (527 см);
- в Тобольске река Иртыш +3 (655 см)
- в Тюмени река Тура на 10 мая 2025г. 604 см;
- в Ильинке река Ишим -3 (796 см).
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