ВСУ направили рой дронов на Белгородскую область: карта ударов БПЛА на 11 мая

ВСУ ударили по Шебекино в Белгородской области 33 дронами
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ВСУ вновь атаковали Белгородскую область
ВСУ вновь атаковали Белгородскую область Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сегодня, 11 мая, беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины нанесли удары по одному из регионов России. В Белгородской области зафиксировано 67 атак, а также интенсивные обстрелы с применением боеприпасов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. 

Наиболее серьезная ситуация наблюдалась в Шебекинском округе, где было использовано четыре боеприпаса и 33 беспилотника. В результате ударов есть пострадавшие. Подробнее об атаках украинских дронов на Белгородскую область — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Белгородский район

В ходе массированного обстрела по населенным пунктам Разумное, Беловское, Бессоновка и другим было выпущено четыре боеприпаса и совершено 12 атак с использованием беспилотников, написал Гладков в своем telegram-канале. По его словам, системы ПВО успешно перехватили пять воздушных целей.

В результате одного из ударов в селе Ясные Зори пострадала местная жительница. Медики оперативно оказали ей помощь. Были повреждены: 

  • в Ясных Зорях — гараж и легковой автомобиль;
  • в Черемошном — частный дом и грузовик "ГАЗель";
  • в Бессоновке — производственный объект;
  • в Варваровке — автомобиль, гараж и газопровод;
  • в Чайках — автобус.

Валуйский округ

Четыре снаряда и шесть БПЛА (четыре из которых сбиты) атаковали Валуйки и окрестные села. В самом городе при атаке на движущийся автомобиль пострадал мужчина. Он получил медицинскую помощь в местной ЦРБ. Также повреждены два автомобиля и административное здание.

Волоконовский район

Село Тишанка подверглось атаке с двух дронов, сбросивших взрывные устройства. Уничтожены частный дом с хозяйственными постройками, поврежден коммерческий объект.

Грайворонский округ

Четыре обстрела (17 снарядов) и 13 атак дронов зафиксированы в пяти селах округа. В Мокрой Орловке повреждены жилой дом, хозяйственная постройка и два автомобиля, один из которых полностью сгорел.

Краснояружский район

ВСУ совершили 12 обстрелов (73 снаряда) и одну атаку дрона в семи населенных пунктах округа. Последствия уточняются.

Шебекинский округ

В округе произошла наиболее масштабная атака с применением четырех снарядов и 33 БПЛА (22 сбито). На трассе Зиборовка-Шамино пострадала семейная пара — женщина госпитализирована в белгородскую больницу, мужчина лечится амбулаторно. Их автомобиль уничтожен. Серьезные повреждения получены:

  • в Шамино — частный дом;
  • в Муроме — четыре дома (два горели);
  • в Мешковом — три легковушки, "КАМАЗ" и два дома;
  • в Ржевке — ограждения двух усадеб.

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Сегодня, 11 мая, беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины нанесли удары по одному из регионов России. В Белгородской области зафиксировано 67 атак, а также интенсивные обстрелы с применением боеприпасов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.  Наиболее серьезная ситуация наблюдалась в Шебекинском округе, где было использовано четыре боеприпаса и 33 беспилотника. В результате ударов есть пострадавшие. Подробнее об атаках украинских дронов на Белгородскую область — в материале URA.RU. Белгородский район В ходе массированного обстрела по населенным пунктам Разумное, Беловское, Бессоновка и другим было выпущено четыре боеприпаса и совершено 12 атак с использованием беспилотников, написал Гладков в своем telegram-канале. По его словам, системы ПВО успешно перехватили пять воздушных целей. В результате одного из ударов в селе Ясные Зори пострадала местная жительница. Медики оперативно оказали ей помощь. Были повреждены:  Валуйский округ Четыре снаряда и шесть БПЛА (четыре из которых сбиты) атаковали Валуйки и окрестные села. В самом городе при атаке на движущийся автомобиль пострадал мужчина. Он получил медицинскую помощь в местной ЦРБ. Также повреждены два автомобиля и административное здание. Волоконовский район Село Тишанка подверглось атаке с двух дронов, сбросивших взрывные устройства. Уничтожены частный дом с хозяйственными постройками, поврежден коммерческий объект. Грайворонский округ Четыре обстрела (17 снарядов) и 13 атак дронов зафиксированы в пяти селах округа. В Мокрой Орловке повреждены жилой дом, хозяйственная постройка и два автомобиля, один из которых полностью сгорел. Краснояружский район ВСУ совершили 12 обстрелов (73 снаряда) и одну атаку дрона в семи населенных пунктах округа. Последствия уточняются. Шебекинский округ В округе произошла наиболее масштабная атака с применением четырех снарядов и 33 БПЛА (22 сбито). На трассе Зиборовка-Шамино пострадала семейная пара — женщина госпитализирована в белгородскую больницу, мужчина лечится амбулаторно. Их автомобиль уничтожен. Серьезные повреждения получены:
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