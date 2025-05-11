ВСУ направили рой дронов на Белгородскую область: карта ударов БПЛА на 11 мая

Сегодня, 11 мая, беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины нанесли удары по одному из регионов России. В Белгородской области зафиксировано 67 атак, а также интенсивные обстрелы с применением боеприпасов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Наиболее серьезная ситуация наблюдалась в Шебекинском округе, где было использовано четыре боеприпаса и 33 беспилотника. В результате ударов есть пострадавшие. Подробнее об атаках украинских дронов на Белгородскую область — в материале URA.RU.
Белгородский район
В ходе массированного обстрела по населенным пунктам Разумное, Беловское, Бессоновка и другим было выпущено четыре боеприпаса и совершено 12 атак с использованием беспилотников, написал Гладков в своем telegram-канале. По его словам, системы ПВО успешно перехватили пять воздушных целей.
В результате одного из ударов в селе Ясные Зори пострадала местная жительница. Медики оперативно оказали ей помощь. Были повреждены:
- в Ясных Зорях — гараж и легковой автомобиль;
- в Черемошном — частный дом и грузовик "ГАЗель";
- в Бессоновке — производственный объект;
- в Варваровке — автомобиль, гараж и газопровод;
- в Чайках — автобус.
Валуйский округ
Четыре снаряда и шесть БПЛА (четыре из которых сбиты) атаковали Валуйки и окрестные села. В самом городе при атаке на движущийся автомобиль пострадал мужчина. Он получил медицинскую помощь в местной ЦРБ. Также повреждены два автомобиля и административное здание.
Волоконовский район
Село Тишанка подверглось атаке с двух дронов, сбросивших взрывные устройства. Уничтожены частный дом с хозяйственными постройками, поврежден коммерческий объект.
Грайворонский округ
Четыре обстрела (17 снарядов) и 13 атак дронов зафиксированы в пяти селах округа. В Мокрой Орловке повреждены жилой дом, хозяйственная постройка и два автомобиля, один из которых полностью сгорел.
Краснояружский район
ВСУ совершили 12 обстрелов (73 снаряда) и одну атаку дрона в семи населенных пунктах округа. Последствия уточняются.
Шебекинский округ
В округе произошла наиболее масштабная атака с применением четырех снарядов и 33 БПЛА (22 сбито). На трассе Зиборовка-Шамино пострадала семейная пара — женщина госпитализирована в белгородскую больницу, мужчина лечится амбулаторно. Их автомобиль уничтожен. Серьезные повреждения получены:
- в Шамино — частный дом;
- в Муроме — четыре дома (два горели);
- в Мешковом — три легковушки, "КАМАЗ" и два дома;
- в Ржевке — ограждения двух усадеб.
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