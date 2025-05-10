10 мая 2025
09 мая 2025

К расследованию пожара в Ханты-Мансийске подключилась прокуратура

© Служба новостей «URA.RU»
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В прокуратуре по факту пожара начали проверку
В прокуратуре по факту пожара начали проверку Фото:

В Ханты-Мансийске межрайонная прокуратура начала проверку по факту пожара, который произошел 11 мая 2025 года в многоквартирном доме по улице Самаровской. В результате происшествия есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба окружного Управления ведомства.

«Ханты Мансийская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего 11 мая 2025 года пожара в многоквартирном доме №10 по улице Самаровской в городе Ханты -Мансийске, в результате которого есть пострадавшие», — сообщается в telegram-канале ведомства. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты соответствующие меры.

Возгорание в многоквартирном доме произошло ночью. Сотрудники окружного Управления МЧС спасли 18 человек, в том числе пятерых детей и сообщили о пострадавшей женщине и ребенке. Они отравились продуктами горения.

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В Ханты-Мансийске межрайонная прокуратура начала проверку по факту пожара, который произошел 11 мая 2025 года в многоквартирном доме по улице Самаровской. В результате происшествия есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба окружного Управления ведомства. «Ханты Мансийская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего 11 мая 2025 года пожара в многоквартирном доме №10 по улице Самаровской в городе Ханты -Мансийске, в результате которого есть пострадавшие», — сообщается в telegram-канале ведомства. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты соответствующие меры. Возгорание в многоквартирном доме произошло ночью. Сотрудники окружного Управления МЧС спасли 18 человек, в том числе пятерых детей и сообщили о пострадавшей женщине и ребенке. Они отравились продуктами горения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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