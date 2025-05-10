К расследованию пожара в Ханты-Мансийске подключилась прокуратура

В Ханты-Мансийске межрайонная прокуратура начала проверку по факту пожара, который произошел 11 мая 2025 года в многоквартирном доме по улице Самаровской. В результате происшествия есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба окружного Управления ведомства.
«Ханты Мансийская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего 11 мая 2025 года пожара в многоквартирном доме №10 по улице Самаровской в городе Ханты -Мансийске, в результате которого есть пострадавшие», — сообщается в telegram-канале ведомства. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты соответствующие меры.
Возгорание в многоквартирном доме произошло ночью. Сотрудники окружного Управления МЧС спасли 18 человек, в том числе пятерых детей и сообщили о пострадавшей женщине и ребенке. Они отравились продуктами горения.
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