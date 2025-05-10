В Ханты-Мансийске в многоэтажном доме на улице Самаровской в ночь на 11 мая произошел пожар. Сотрудники окружного Управления МЧС спасли 18 человек, в том числе пятерых детей и сообщили о пострадавшей женщине и ребенке.
«Сегодня в 03:15 поступило сообщение о возгорании квартиры на пятом этаже жилого дома по улице Самаровская. Огнеборцами с использованием средств индивидуальной защиты спасены 18 человек, в том числе 5 детей. Два человека пострадали: женщина и ребенок получили легкое отравление продуктами горения», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Помимо этого из здания было эвакуировано 30 человек, из них 6 — дететей. В ведомстве уточнили, что в эвакуации жильцов участвовал сотрудник МЧС России, находившийся в отпуске и проживающий в этом же подъезде — именно он первым начал помогать людям покидать здание.
Пожар был локализован на площади 30 квадратных метров в 03:35, а уже к 03:44 открытое горение было полностью ликвидировано. На месте работали 22 сотрудника МЧС России и шесть единиц техники. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.
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