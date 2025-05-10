10 мая 2025
09 мая 2025

В Ханты-Мансийске из горящей многоэтажки спасено 18 человек, пострадал ребенок. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На пожаре женщина и ребенок отравились угарным газом
На пожаре женщина и ребенок отравились угарным газом Фото:

В Ханты-Мансийске в многоэтажном доме на улице Самаровской в ночь на 11 мая произошел пожар. Сотрудники окружного Управления МЧС спасли 18 человек, в том числе пятерых детей и сообщили о пострадавшей женщине и ребенке.

Из здания эвакуировано еще 30 человек
Из здания эвакуировано еще 30 человек
Фото:

«Сегодня в 03:15 поступило сообщение о возгорании квартиры на пятом этаже жилого дома по улице Самаровская. Огнеборцами с использованием средств индивидуальной защиты спасены 18 человек, в том числе 5 детей. Два человека пострадали: женщина и ребенок получили легкое отравление продуктами горения», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Помимо этого из здания было эвакуировано 30 человек, из них 6 — дететей. В ведомстве уточнили, что в эвакуации жильцов участвовал сотрудник МЧС России, находившийся в отпуске и проживающий в этом же подъезде — именно он первым начал помогать людям покидать здание.

Пожар был локализован на площади 30 квадратных метров в 03:35, а уже к 03:44 открытое горение было полностью ликвидировано. На месте работали 22 сотрудника МЧС России и шесть единиц техники. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.

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В Ханты-Мансийске в многоэтажном доме на улице Самаровской в ночь на 11 мая произошел пожар. Сотрудники окружного Управления МЧС спасли 18 человек, в том числе пятерых детей и сообщили о пострадавшей женщине и ребенке. «Сегодня в 03:15 поступило сообщение о возгорании квартиры на пятом этаже жилого дома по улице Самаровская. Огнеборцами с использованием средств индивидуальной защиты спасены 18 человек, в том числе 5 детей. Два человека пострадали: женщина и ребенок получили легкое отравление продуктами горения», — сообщается в telegram-канале ведомства. Помимо этого из здания было эвакуировано 30 человек, из них 6 — дететей. В ведомстве уточнили, что в эвакуации жильцов участвовал сотрудник МЧС России, находившийся в отпуске и проживающий в этом же подъезде — именно он первым начал помогать людям покидать здание. Пожар был локализован на площади 30 квадратных метров в 03:35, а уже к 03:44 открытое горение было полностью ликвидировано. На месте работали 22 сотрудника МЧС России и шесть единиц техники. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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