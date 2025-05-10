10 мая 2025

«Два раза ударил, угрожал расправой»: девушка — о нападении хама на Mercedes в Екатеринбурге. Видео

Водитель Mercedes угрожал расправой девушке-курьеру у ТЦ в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья получила сотрясение мозга
Наталья получила сотрясение мозга Фото:

Водитель черного Mercedes избил и разбил телефон 27-летней курьеру Наталье Ф. возле екатеринбургского торгового центра Veer Mall. Об этом она рассказала на видео, которое есть в распоряжении URA.RU.

«Два раза ударил, разбил телефон, угрожал расправой. Выйти из машины не успела, начал оскорблять», — заявила Наталья и расплакалась. Активисты «Русской общины» оказывают ей юридическую помощь.

Инцидент произошел 9 мая. Наталья приехала к ТЦ, чтобы отдать заказ. Водителю не понравилось, что Наталья перегородила ему дорогу своей машиной. Девушка получила сотрясение мозга, ее положили в больницу. Мужчина задержан, находится в ИВС. Против него возбудили дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство), скоро ему изберут меру пресечения.

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Водитель черного Mercedes избил и разбил телефон 27-летней курьеру Наталье Ф. возле екатеринбургского торгового центра Veer Mall. Об этом она рассказала на видео, которое есть в распоряжении URA.RU. «Два раза ударил, разбил телефон, угрожал расправой. Выйти из машины не успела, начал оскорблять», — заявила Наталья и расплакалась. Активисты «Русской общины» оказывают ей юридическую помощь. Инцидент произошел 9 мая. Наталья приехала к ТЦ, чтобы отдать заказ. Водителю не понравилось, что Наталья перегородила ему дорогу своей машиной. Девушка получила сотрясение мозга, ее положили в больницу. Мужчина задержан, находится в ИВС. Против него возбудили дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство), скоро ему изберут меру пресечения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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