Водитель черного Mercedes избил и разбил телефон 27-летней курьеру Наталье Ф. возле екатеринбургского торгового центра Veer Mall. Об этом она рассказала на видео, которое есть в распоряжении URA.RU.
«Два раза ударил, разбил телефон, угрожал расправой. Выйти из машины не успела, начал оскорблять», — заявила Наталья и расплакалась. Активисты «Русской общины» оказывают ей юридическую помощь.
Инцидент произошел 9 мая. Наталья приехала к ТЦ, чтобы отдать заказ. Водителю не понравилось, что Наталья перегородила ему дорогу своей машиной. Девушка получила сотрясение мозга, ее положили в больницу. Мужчина задержан, находится в ИВС. Против него возбудили дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство), скоро ему изберут меру пресечения.
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