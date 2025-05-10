Водитель Mercedes, вырубивший девушку, был фигурантом громкого дела в Екатеринбурге. Фото, видео

Хам на Mercedes, избивший курьера, сидел за стрельбу по рабочему в Екатеринбурге

11 мая 2025 в 14:29 Размер текста - 17 +

Тимур Мусаев отбывал наказание за стрельбу по водителю погрузчика Фото: URA.RU Водителем черного Mercedes, который вырубил курьера Наталью Ф. возле екатеринбургского торгового центра Veer Mall, оказался уроженец Чечни Тимур Мусаев, сказал источник URA.RU в силовой среде. Ранее Мусаев уже становился фигурантом резонансного уголовного дела. Инцидент, после которого Мусаева вновь задержали, произошел 9 мая. По предварительным данным, он дважды ударил Наталью, потому что она якобы перегородила ему путь своей машиной. К ТЦ девушка приехала, чтобы отдать заказ. Она получила сотрясение мозга, ее положили в больницу. Мусаев задержан, ему вменяют ст. 213 УК РФ (Хулиганство) и скоро изберут меру пресечения. Он вину отрицает. Новость по теме «Два раза ударил, угрожал расправой»: девушка — о нападении хама на Mercedes в Екатеринбурге. Видео Как стало известно URA.RU, Мусаев уже был судим. 30 ноября 2010 года на перекрестке улиц Мельникова и Синяева в Екатеринбурге он выстрелил в водителя снегоуборочного грейдера Евгения Петрова. Последний собирался вытащить из сугроба застрявшую фуру, но работе мешала черная Infiniti Мусаева. Петров попросил Мусаева отогнать иномарку в сторону, но тот проигнорировал просьбу и ушел в киоск за водой. Вернувшись, между ними завязался конфликт. После короткой схватки, Мусаев бросился к машине, достал травматический пистолет и в упор выстрелил в лицо Петрову. За происходящим наблюдал брат потерпевшего, который потом попытался задержать Мусаева, но тому удалось покинуть место происшествия. Со рваными ранами и контузией сетчатки глаза Петрова доставили в больницу. Когда в СМИ появились ориентировки на Мусаева, он позвонил силовикам и приехал к ним с представителями чеченской диаспоры. Прежний председатель диаспоры Адам Калаев говорил URA.RU, что Мусаеву будут оказывать юридическую помощь, несмотря на то, что представители диаспоры не одобряют его поступок. Конфликт Мусаева и Петрова вызвал широкий общественный резонанс. Постепенно стали появляться подробности. Оказалось, что Петров был владельцем дочерней компании «Спецтранслайн». На территории, где произошла стычка, все принадлежало ему: и техника, и стоянка. Мусаев заявлял, что конфликт был на национальной почве Фото: URA.RU Выяснилось, что Мусаев тоже занимается бизнесом (сейчас, судя по открытым данным, он владеет фирмой по производству безалкогольных напитков). «В начале 2000-х он вместе с другом работал на рынке „Таганский ряд“. Его друг помогал разгружать коробки с вещами. И вот однажды охранники рынка, ранее участвовавшие в локальных войнах на территории Чечни, завели парня к себе в подсобку и жестоко избили. Он попал в реанимацию. Вот теперь и представьте реакцию и эмоциональное состояние Мусаева, когда национальный вопрос стоит очень остро», — объяснял вспыльчивый характер Мусаева Калаев. «Мы бежали в Екатеринбург 11 лет назад, чтобы выжить. Работали круглые сутки, разгружая чужие КамАЗы. Я пережила пять тяжелых операций, в 90-е мне удалили легкое. Мой единственный сын, я хотела, чтобы он учился на юриста. Он поступил в Уральскую юридическую академию на заочное, но не окончил ее. Я заложила свою квартиру, взяла кредит и купила ему Infiniti», — рассказывала тогда мама Мусаева. Сам подсудимый не был согласен с обвинением. По его словам, пистолет ему пришлось использовать в целях самообороны. Якобы его оскорбили по национальному признаку. При этом чеченец уверял, что целился не в голову. Его слова в суде опровергли свидетели. Они заявили, что Мусаев первым начал конфликт. Свердловский облсуд вынес приговор 15 июля 2011 года. Мусаева признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Ему назначили три года в колонии общего режима и выплату 250 тысяч рублей в качестве компенсации. С учетом проведенного времени в СИЗО, в конечном итоге Мусаев попал за решетку на 2,5 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водителем черного Mercedes, который вырубил курьера Наталью Ф. возле екатеринбургского торгового центра Veer Mall, оказался уроженец Чечни Тимур Мусаев, сказал источник URA.RU в силовой среде. Ранее Мусаев уже становился фигурантом резонансного уголовного дела. Инцидент, после которого Мусаева вновь задержали, произошел 9 мая. По предварительным данным, он дважды ударил Наталью, потому что она якобы перегородила ему путь своей машиной. К ТЦ девушка приехала, чтобы отдать заказ. Она получила сотрясение мозга, ее положили в больницу. Мусаев задержан, ему вменяют ст. 213 УК РФ (Хулиганство) и скоро изберут меру пресечения. Он вину отрицает. Как стало известно URA.RU, Мусаев уже был судим. 30 ноября 2010 года на перекрестке улиц Мельникова и Синяева в Екатеринбурге он выстрелил в водителя снегоуборочного грейдера Евгения Петрова. Последний собирался вытащить из сугроба застрявшую фуру, но работе мешала черная Infiniti Мусаева. Петров попросил Мусаева отогнать иномарку в сторону, но тот проигнорировал просьбу и ушел в киоск за водой. Вернувшись, между ними завязался конфликт. После короткой схватки, Мусаев бросился к машине, достал травматический пистолет и в упор выстрелил в лицо Петрову. За происходящим наблюдал брат потерпевшего, который потом попытался задержать Мусаева, но тому удалось покинуть место происшествия. Со рваными ранами и контузией сетчатки глаза Петрова доставили в больницу. Когда в СМИ появились ориентировки на Мусаева, он позвонил силовикам и приехал к ним с представителями чеченской диаспоры. Прежний председатель диаспоры Адам Калаев говорил URA.RU, что Мусаеву будут оказывать юридическую помощь, несмотря на то, что представители диаспоры не одобряют его поступок. Конфликт Мусаева и Петрова вызвал широкий общественный резонанс. Постепенно стали появляться подробности. Оказалось, что Петров был владельцем дочерней компании «Спецтранслайн». На территории, где произошла стычка, все принадлежало ему: и техника, и стоянка. Выяснилось, что Мусаев тоже занимается бизнесом (сейчас, судя по открытым данным, он владеет фирмой по производству безалкогольных напитков). «В начале 2000-х он вместе с другом работал на рынке „Таганский ряд“. Его друг помогал разгружать коробки с вещами. И вот однажды охранники рынка, ранее участвовавшие в локальных войнах на территории Чечни, завели парня к себе в подсобку и жестоко избили. Он попал в реанимацию. Вот теперь и представьте реакцию и эмоциональное состояние Мусаева, когда национальный вопрос стоит очень остро», — объяснял вспыльчивый характер Мусаева Калаев. «Мы бежали в Екатеринбург 11 лет назад, чтобы выжить. Работали круглые сутки, разгружая чужие КамАЗы. Я пережила пять тяжелых операций, в 90-е мне удалили легкое. Мой единственный сын, я хотела, чтобы он учился на юриста. Он поступил в Уральскую юридическую академию на заочное, но не окончил ее. Я заложила свою квартиру, взяла кредит и купила ему Infiniti», — рассказывала тогда мама Мусаева. Сам подсудимый не был согласен с обвинением. По его словам, пистолет ему пришлось использовать в целях самообороны. Якобы его оскорбили по национальному признаку. При этом чеченец уверял, что целился не в голову. Его слова в суде опровергли свидетели. Они заявили, что Мусаев первым начал конфликт. Свердловский облсуд вынес приговор 15 июля 2011 года. Мусаева признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Ему назначили три года в колонии общего режима и выплату 250 тысяч рублей в качестве компенсации. С учетом проведенного времени в СИЗО, в конечном итоге Мусаев попал за решетку на 2,5 года.