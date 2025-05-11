Мошенники пытаются взломать «Госуслуги» под видом операторов сотовой связи

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Мошенники могут представиться оператором сотовой связи, чтобы получить доступ к «Госуслугам»
Мошенники могут представиться оператором сотовой связи, чтобы получить доступ к «Госуслугам» Фото:

Злоумышленники начали осуществлять взлом личных кабинетов на портале «Госуслуг», выдавая себя за представителей операторов мобильной связи. Под предлогом необходимости продления договора абонентского обслуживания они получают доступ к персональным данным граждан, которые впоследствии используются для хищения денежных средств. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«В последнее время участились случаи попыток получения неправомерного доступа к учетным записям граждан на портале государственных услуг под предлогом продления действий договора абонентского обслуживания операторами сотовой связи», — говорится в сообщении ведомства. Их слова приводит ТАСС.

В полиции пояснили, что мошенники, стремясь получить доступ к вашим личным данным и финансовым средствам, прибегают к обману и стараются вызвать доверие в человеке. Злоумышленники могут выдавать себя за сотрудников банков, МФЦ или представителей правоохранительных органов.

Ранее россиян предупредили, что общение со злоумышленниками даже в шутливой форме может представлять угрозу, поскольку они используют любые сведения, полученные в ходе разговора, для осуществления своих мошеннических схем. Например, для создания дипфейков.

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Злоумышленники начали осуществлять взлом личных кабинетов на портале «Госуслуг», выдавая себя за представителей операторов мобильной связи. Под предлогом необходимости продления договора абонентского обслуживания они получают доступ к персональным данным граждан, которые впоследствии используются для хищения денежных средств. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. «В последнее время участились случаи попыток получения неправомерного доступа к учетным записям граждан на портале государственных услуг под предлогом продления действий договора абонентского обслуживания операторами сотовой связи», — говорится в сообщении ведомства. Их слова приводит ТАСС. В полиции пояснили, что мошенники, стремясь получить доступ к вашим личным данным и финансовым средствам, прибегают к обману и стараются вызвать доверие в человеке. Злоумышленники могут выдавать себя за сотрудников банков, МФЦ или представителей правоохранительных органов. Ранее россиян предупредили, что общение со злоумышленниками даже в шутливой форме может представлять угрозу, поскольку они используют любые сведения, полученные в ходе разговора, для осуществления своих мошеннических схем. Например, для создания дипфейков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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