Мошенники пытаются взломать «Госуслуги» под видом операторов сотовой связи

Злоумышленники начали осуществлять взлом личных кабинетов на портале «Госуслуг», выдавая себя за представителей операторов мобильной связи. Под предлогом необходимости продления договора абонентского обслуживания они получают доступ к персональным данным граждан, которые впоследствии используются для хищения денежных средств. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
«В последнее время участились случаи попыток получения неправомерного доступа к учетным записям граждан на портале государственных услуг под предлогом продления действий договора абонентского обслуживания операторами сотовой связи», — говорится в сообщении ведомства. Их слова приводит ТАСС.
В полиции пояснили, что мошенники, стремясь получить доступ к вашим личным данным и финансовым средствам, прибегают к обману и стараются вызвать доверие в человеке. Злоумышленники могут выдавать себя за сотрудников банков, МФЦ или представителей правоохранительных органов.
Ранее россиян предупредили, что общение со злоумышленниками даже в шутливой форме может представлять угрозу, поскольку они используют любые сведения, полученные в ходе разговора, для осуществления своих мошеннических схем. Например, для создания дипфейков.
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