Легендарный режиссер Митта в критическом состоянии

Создатель культовых фильмов «Экипаж» и «Звонят, откройте дверь» Александр Митта находится в тяжелом состоянии из-за сильных болей и осложнений со здоровьем. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Режиссер Александр Митта в критическом состоянии», — говорится в сообщении канала. В последние дни к 95-летнему режиссеру приезжали медики: он жаловался на сильные ноющие боли в ногах, особенно при движении и поворотах. У Митты также образовались открытые раны, требующие постоянных перевязок, и он принимает обезболивающие препараты.
Осенью 2024 года ему был присвоен паллиативный статус, а врачи назначили обследование на онкологию. В настоящее время Александр Наумович не появляется на публике и находится под наблюдением специалистов.
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