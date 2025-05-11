Легендарный режиссер Митта в критическом состоянии

Mash: режиссер Александр Митта находится в критическом состоянии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Митта вынужден пить обезболивающие таблетки
Александр Митта вынужден пить обезболивающие таблетки Фото:

Создатель культовых фильмов «Экипаж» и «Звонят, откройте дверь» Александр Митта находится в тяжелом состоянии из-за сильных болей и осложнений со здоровьем. Об этом сообщает telegram-канал Mash. 

«Режиссер Александр Митта в критическом состоянии», — говорится в сообщении канала. В последние дни к 95-летнему режиссеру приезжали медики: он жаловался на сильные ноющие боли в ногах, особенно при движении и поворотах. У Митты также образовались открытые раны, требующие постоянных перевязок, и он принимает обезболивающие препараты. 

Осенью 2024 года ему был присвоен паллиативный статус, а врачи назначили обследование на онкологию. В настоящее время Александр Наумович не появляется на публике и находится под наблюдением специалистов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Создатель культовых фильмов «Экипаж» и «Звонят, откройте дверь» Александр Митта находится в тяжелом состоянии из-за сильных болей и осложнений со здоровьем. Об этом сообщает telegram-канал Mash.  «Режиссер Александр Митта в критическом состоянии», — говорится в сообщении канала. В последние дни к 95-летнему режиссеру приезжали медики: он жаловался на сильные ноющие боли в ногах, особенно при движении и поворотах. У Митты также образовались открытые раны, требующие постоянных перевязок, и он принимает обезболивающие препараты.  Осенью 2024 года ему был присвоен паллиативный статус, а врачи назначили обследование на онкологию. В настоящее время Александр Наумович не появляется на публике и находится под наблюдением специалистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...