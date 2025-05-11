Захарова: в офисе Зеленского плохо читали стенограмму заявления Путина

Администрация президента Украины Владимира Зеленского недостаточно внимательно ознакомилась с текстом заявления российского президента Владимира Путина. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Судя по реакции офиса Зеленского, там плохо прочитали стенограмму заявления президента России», — рассказала Захарова в беседе с РИА Новости. Она добавила, что, по словам Путин, в первую очередь необходимо обсудить коренные причины конфликта, и лишь затем можно переходить к переговорам о возможном перемирии.
Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам с Киевом, несмотря на вопросы к легитимности Зеленского. Путин также объявил о майском перемирии как шаге к урегулированию конфликта, однако украинская сторона продолжает отказываться от диалога.
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