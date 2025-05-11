Захарова: в офисе Зеленского плохо читали стенограмму заявления Путина

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Захарова подчеркнула слова Путина о том, что сначала нужно обсудить причины украинского конфликта
Захарова подчеркнула слова Путина о том, что сначала нужно обсудить причины украинского конфликта Фото:
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Администрация президента Украины Владимира Зеленского недостаточно внимательно ознакомилась с текстом заявления российского президента Владимира Путина. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Судя по реакции офиса Зеленского, там плохо прочитали стенограмму заявления президента России», — рассказала Захарова в беседе с РИА Новости. Она добавила, что, по словам Путин, в первую очередь необходимо обсудить коренные причины конфликта, и лишь затем можно переходить к переговорам о возможном перемирии.

Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам с Киевом, несмотря на вопросы к легитимности Зеленского. Путин также объявил о майском перемирии как шаге к урегулированию конфликта, однако украинская сторона продолжает отказываться от диалога.

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Администрация президента Украины Владимира Зеленского недостаточно внимательно ознакомилась с текстом заявления российского президента Владимира Путина. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Судя по реакции офиса Зеленского, там плохо прочитали стенограмму заявления президента России», — рассказала Захарова в беседе с РИА Новости. Она добавила, что, по словам Путин, в первую очередь необходимо обсудить коренные причины конфликта, и лишь затем можно переходить к переговорам о возможном перемирии. Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам с Киевом, несмотря на вопросы к легитимности Зеленского. Путин также объявил о майском перемирии как шаге к урегулированию конфликта, однако украинская сторона продолжает отказываться от диалога.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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