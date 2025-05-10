Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела с бойцовскими собаками

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту о нападении собак на жителя Каменск-Уральского (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Председатель СКР затребовал у руководителя СУ СК России по Свердловской области Богдана Францишко доклад о первоначально установленных обстоятельствах и результатах расследования уголовного дела, поставив его на контроль в центральном аппарате ведомства", — говорится в заявлении ведомства. На владельцев собак, которые спустили на мужчину животных, возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ — побои.
Нападение произошло 10 мая. Два стаффордширских терьера напали на мужчину возле магазина из-за конфликта. По одной из версий, причиной конфликта (начавшегося, вероятно, в магазине) могло стать злоупотребление алкоголем. Как сообщало URA.RU, хозяйка собак ударила жену пострадавшего. А сопровождавшие ее мужчины напали на мужа, после чего последовала команда «фас» для бойцовских псов. Пострадавший был госпитализирован с многочисленными ранами.
Владельцами собак оказалась ранее судимая супружеская пара: мужчина неоднократно привлекался к ответственности за грабеж, кражу и причинение тяжкого вреда здоровью, а женщина также имеет судимость по статье 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
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