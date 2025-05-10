В Сургуте задержаны подростки, толпой избившие троих человек

В Сургуте (ХМАО) сотрудники полиции задержали всех молодых людей, которые вечером 9 мая толпой напали и избили троих человек во дворе на улице Дружбы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре.
«Установлены личности всех подростков. В ходе проверки будет дана процессуальная оценка их действиям», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Известно, что среди задержанных есть и девушки. Они также участвовали в конфликте.
Все началось со словесной перепалки. Подростки шумели во дворе дома и жильцы сделали им замечание. В итоге двое пострадавших от полученных травм потеряли сознание и были госпитализированы. Историей занялась прокуратура округа.
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