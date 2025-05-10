10 мая 2025
09 мая 2025

В Сургуте задержаны подростки, толпой избившие троих человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Установлены личности подростков, избивших троих суругтян
Установлены личности подростков, избивших троих суругтян Фото:

В Сургуте (ХМАО) сотрудники полиции задержали всех молодых людей, которые вечером 9 мая толпой напали и избили троих человек во дворе на улице Дружбы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре.

«Установлены личности всех подростков. В ходе проверки будет дана процессуальная оценка их действиям», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Известно, что среди задержанных есть и девушки. Они также участвовали в конфликте.

Все началось со словесной перепалки. Подростки шумели во дворе дома и жильцы сделали им замечание. В итоге двое пострадавших от полученных травм потеряли сознание и были госпитализированы. Историей занялась прокуратура округа.

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В Сургуте (ХМАО) сотрудники полиции задержали всех молодых людей, которые вечером 9 мая толпой напали и избили троих человек во дворе на улице Дружбы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. «Установлены личности всех подростков. В ходе проверки будет дана процессуальная оценка их действиям», — сообщили URA.RU в ведомстве. Известно, что среди задержанных есть и девушки. Они также участвовали в конфликте. Все началось со словесной перепалки. Подростки шумели во дворе дома и жильцы сделали им замечание. В итоге двое пострадавших от полученных травм потеряли сознание и были госпитализированы. Историей занялась прокуратура округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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