Прокуратура разберется с избиением троих людей толпой подростков в Сургуте

В Сургуте (ХМАО) вечером 9 мая во дворе дома по улице Дружбы, толпа подростков сильно избила троих мужчин. Прокуратура организовала проверку.
«Прокуратура Сургута организовала проверку по публикации СМИ информации о противоправных действиях подростков в Сургуте. По предварительным данным, подростки, объединившись в группу, наносили побои трем мужчинам», — написано в telegram-канале ведомства.
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Со слов очевидцев, двое пострадавших от подростков потеряли сознание и были госпитализированы. При этом, конфликт спровоцировали сами дети: их жертвы сидели на лавочке во дворе, когда к ним подошла толпа и началась словесная перепалка, которая быстро переросла в избиение.
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