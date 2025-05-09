09 мая 2025

Прокуратура разберется с избиением троих людей толпой подростков в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования
По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования Фото:

В Сургуте (ХМАО) вечером 9 мая во дворе дома по улице Дружбы, толпа подростков сильно избила троих мужчин. Прокуратура организовала проверку.

«Прокуратура Сургута организовала проверку по публикации СМИ информации о противоправных действиях подростков в Сургуте. По предварительным данным, подростки, объединившись в группу, наносили побои трем мужчинам», — написано в telegram-канале ведомства.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Со слов очевидцев, двое пострадавших от подростков потеряли сознание и были госпитализированы. При этом, конфликт спровоцировали сами дети: их жертвы сидели на лавочке во дворе, когда к ним подошла толпа и началась словесная перепалка, которая быстро переросла в избиение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) вечером 9 мая во дворе дома по улице Дружбы, толпа подростков сильно избила троих мужчин. Прокуратура организовала проверку. «Прокуратура Сургута организовала проверку по публикации СМИ информации о противоправных действиях подростков в Сургуте. По предварительным данным, подростки, объединившись в группу, наносили побои трем мужчинам», — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Со слов очевидцев, двое пострадавших от подростков потеряли сознание и были госпитализированы. При этом, конфликт спровоцировали сами дети: их жертвы сидели на лавочке во дворе, когда к ним подошла толпа и началась словесная перепалка, которая быстро переросла в избиение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...